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На 18 улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.03.2020 16:14 0 301
На 18 улицах Калуги отключат электричество

Во вторник, 10 марта, в Калуге продолжат отключать электричество. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, рассказали KP40 в городской управе.

Отключения затронут жителей 18 улиц и четырёх деревень.

С 8:30 до 17:00:

  • ул. Дальняя, 21, 3, 7, 9, 13, 19,
  • ул. Н. Садовая, 97-111, 126-144,
  • пер. Н. Садовый,
  • ул. Выгонная, 32, 34, 36,
  • пер. 1-й Садовый, 14, 19, 27, 25, 21в, 33,
  • ул. Садовая, 101-146,
  • пер. Лаврентьевский,
  • пер. Карачевский,
  • 2-й пер. Садовый, 12,
  • ул. Н. Лаврентьевская, 13а, 21, 18-30,
  • пер. Южный,
  • пер. Новый, 2-6, 1-11,
  • пер. Даниловский, 7, 11-13, 12-18, 18/3,
  • ул. Николо-Козинская, 77, 92, 96-108, 110а,
  • пер. Тульский, 65,
  • ул. Новорежская, 4, 6,
  • ул. Войкова, 16, 16а,
  • пер. Лапушкин, 2.

С 9:00 до 17:00:

  • Сушки,
  • Елизаветинка,
  • Пучково (частично),
  • Лихун (частично).
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.03.2020 16:14 0 301
Тэги: коммуналка жкх
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