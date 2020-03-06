На 18 улицах Калуги отключат электричество

Во вторник, 10 марта, в Калуге продолжат отключать электричество. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, рассказали KP40 в городской управе.
Отключения затронут жителей 18 улиц и четырёх деревень.
С 8:30 до 17:00:
- ул. Дальняя, 21, 3, 7, 9, 13, 19,
- ул. Н. Садовая, 97-111, 126-144,
- пер. Н. Садовый,
- ул. Выгонная, 32, 34, 36,
- пер. 1-й Садовый, 14, 19, 27, 25, 21в, 33,
- ул. Садовая, 101-146,
- пер. Лаврентьевский,
- пер. Карачевский,
- 2-й пер. Садовый, 12,
- ул. Н. Лаврентьевская, 13а, 21, 18-30,
- пер. Южный,
- пер. Новый, 2-6, 1-11,
- пер. Даниловский, 7, 11-13, 12-18, 18/3,
- ул. Николо-Козинская, 77, 92, 96-108, 110а,
- пер. Тульский, 65,
- ул. Новорежская, 4, 6,
- ул. Войкова, 16, 16а,
- пер. Лапушкин, 2.
С 9:00 до 17:00:
- Сушки,
- Елизаветинка,
- Пучково (частично),
- Лихун (частично).