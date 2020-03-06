На 18 улицах Калуги отключат электричество

Во вторник, 10 марта, в Калуге продолжат отключать электричество. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, рассказали KP40 в городской управе.

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