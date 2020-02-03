Калужанин просит платить ему за разделение мусора

В понедельник, 3 февраля, на заседании областного правительства главе региона Анатолию АРТАМОНОВУ сообщили, что житель Калужской области написал письмо в газету, в котором заявил, что за разделение мусора на фракции ему должны платить.

Мужчина предложил издать региональный закон, обязывающий экологического оператора открыть пункты выкупа у населения отходов, пригодных для вторичного использования.

Напомним, что контейнеры по разделению мусора устанавливают в Калуге и области.

- Не надо покупать, надо просто жителям тариф устанавливать. Если он принёс отсортированный мусор, значит он платит копейки [за вывоз мусора], а если не сортированный, то он платит дорого, - сказал губернатор.

- Опыт Московской области уже есть, сейчас мы его рассматриваем, - рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор ВИРКОВ. – По многоквартирным домам, здесь придётся выходить на взаимодействие с управляющими компаниями.

- Хотелось бы, конечно. Да, в советское время это было, - вспомнил Анатолий Артамонов. - Ехал на тележке, на лошадке в конной повозке мужичок-старьёвщик. Сначала проедет соберёт фуфайки, потом соберёт бумажки, какие-то книжки. Пионеры, школьники ходили собирали, сдавали... Ушло это всё и вряд ли теперь это возможно.