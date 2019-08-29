Раздел продолжается: в Калуге начали ставить контейнеры для сухого и мокрого

В четверг, 29 августа, ГП КРЭО сообщил об установке в Калуге новых контейнеров для раздельного сбора мусора.

Как мы уже писали, месяцем ранее в городе повсеместно начали ставить контейнеры для пластиковых бутылок. Оказалось, что они пользуются популярностью у калужан. Следующим этапом Калужский региональный оператор начал установку контейнеров по сбору сухих и мокрых фракций.

- Мокрый мусор, в народе известный как пищевые отходы, предлагается собирать в не маркированные контейнеры, а сухой в контейнеры на которые нанесена соответствующая маркировка, - говорят в КРЭО. - К сухому мусору относятся: бумага, стекло, картон, плёнка, пластик и металлическая тара.

Всего для сбора сухого мусора установят контейнеры по следующим адресам:

пер. 2-ой Красноармейский12/37

ул. Баррикад 117а

ул. Билибина 21

ул. Билибина 26

ул. Билибина 52

ул. бульвар Моторостроителей 4

ул. В. Андриановой 24

ул. Г. Попова 4

ул. Гагарина 13

ул. Гр. Шоссе 158

ул. Гр. Шоссе 132

ул. Гурьянова 17

ул. Дзержинского 67

ул. Дружбы 19

ул. Звездная 14

ул. Кирова 30А

ул. Кирова 47 УЛ. Марата 1

ул. Кубяка 8

ул. Л.Толстого 43

ул. Ленина 25

ул. Ленина 35

ул. М.Жукова 29

ул. Маяковского 37

ул. Московская 125

ул. Н.Козинская 3

ул. Октябрьская50

ул. Плеханова 80

ул. Пригородная 13

ул. Пролетарская 90

ул. Пролетарская112

ул. Сиреневый б-р 14

ул. Спартака 9

пер. Теренинский 4

ул. Тульская 69

ул. Турынинская 8

ул. Ф. Энгельса 89

ул. Ф.Энгельса 110

ул. Хрустальная 27

ул. Центральная 13

ул. Чичерина 12

ул. Чичерина 20

Вывоз будет осуществляться отдельным транспортом.

- Результат раздельного сбора мусора зависит от активности и сознательности всех нас, - взывают к лучшим чувствам калужан в аппарате экологического оператора. - Это ответственность перед природой каждого гражданина нашей страны. ГП КРЭО призывает калужан переходить на цивилизованный сбор отходов.

Уважаемые читатели! А вы разделяете мусор? Если да, то как приучились к этому и приучили своих домочадцев? Поделитесь опытом в комментариях!