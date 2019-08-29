Раздел продолжается: в Калуге начали ставить контейнеры для сухого и мокрого

В четверг, 29 августа, ГП КРЭО сообщил об установке в Калуге новых контейнеров для раздельного сбора мусора.
Как мы уже писали, месяцем ранее в городе повсеместно начали ставить контейнеры для пластиковых бутылок. Оказалось, что они пользуются популярностью у калужан. Следующим этапом Калужский региональный оператор начал установку контейнеров по сбору сухих и мокрых фракций.
- Мокрый мусор, в народе известный как пищевые отходы, предлагается собирать в не маркированные контейнеры, а сухой в контейнеры на которые нанесена соответствующая маркировка, - говорят в КРЭО. - К сухому мусору относятся: бумага, стекло, картон, плёнка, пластик и металлическая тара.
Всего для сбора сухого мусора установят контейнеры по следующим адресам:
Вывоз будет осуществляться отдельным транспортом.
- Результат раздельного сбора мусора зависит от активности и сознательности всех нас, - взывают к лучшим чувствам калужан в аппарате экологического оператора. - Это ответственность перед природой каждого гражданина нашей страны. ГП КРЭО призывает калужан переходить на цивилизованный сбор отходов.
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