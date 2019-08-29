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Раздел продолжается: в Калуге начали ставить контейнеры для сухого и мокрого

29.08.2019 12:16 5 601 Сергей ПЕТРОВ, фото ГУ КРЭО
Раздел продолжается: в Калуге начали ставить контейнеры для сухого и мокрого

В четверг, 29 августа, ГП КРЭО сообщил об установке в Калуге новых контейнеров для раздельного сбора мусора. 

Как мы уже писали, месяцем ранее в городе повсеместно начали ставить контейнеры для пластиковых бутылок. Оказалось, что они пользуются популярностью у калужан. Следующим этапом Калужский региональный оператор начал установку контейнеров по сбору сухих и мокрых фракций.

- Мокрый мусор, в народе известный как пищевые отходы, предлагается собирать в не маркированные контейнеры, а сухой в контейнеры на которые нанесена соответствующая маркировка, - говорят в КРЭО. - К сухому мусору относятся: бумага, стекло, картон, плёнка, пластик и металлическая тара. 

Всего для сбора сухого мусора установят контейнеры по следующим адресам:

  • пер. 2-ой Красноармейский12/37
  • ул. Баррикад 117а
  • ул. Билибина 21
  • ул. Билибина 26
  • ул. Билибина 52
  • ул. бульвар Моторостроителей 4
  • ул. В. Андриановой  24
  • ул. Г. Попова 4
  • ул. Гагарина 13
  • ул. Гр. Шоссе 158  
  • ул. Гр. Шоссе 132
  • ул. Гурьянова 17
  • ул. Дзержинского  67
  • ул. Дружбы 19
  • ул. Звездная 14
  • ул. Кирова 30А
  • ул. Кирова 47 УЛ. Марата 1
  • ул. Кубяка 8
  • ул. Л.Толстого 43  
  • ул. Ленина 25
  • ул. Ленина 35
  • ул. М.Жукова 29  
  • ул. Маяковского 37 
  • ул. Московская 125
  • ул. Н.Козинская 3
  • ул. Октябрьская50
  • ул. Плеханова 80
  • ул. Пригородная 13
  • ул. Пролетарская 90
  • ул. Пролетарская112
  • ул. Сиреневый б-р 14
  • ул. Спартака 9
  • пер. Теренинский 4
  • ул. Тульская  69
  • ул. Турынинская 8  
  • ул. Ф. Энгельса 89
  • ул. Ф.Энгельса 110
  • ул. Хрустальная 27
  • ул. Центральная 13
  • ул. Чичерина 12
  • ул. Чичерина 20

Вывоз будет осуществляться отдельным транспортом.

- Результат раздельного сбора мусора зависит от активности и сознательности всех нас, - взывают к лучшим чувствам калужан в аппарате экологического оператора. - Это ответственность перед природой каждого гражданина нашей страны. ГП КРЭО призывает калужан переходить на цивилизованный сбор отходов. 

Уважаемые читатели! А вы разделяете мусор? Если да, то как приучились к этому и приучили своих домочадцев? Поделитесь опытом в комментариях!

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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото ГУ КРЭО
Тэги: ЖКХ раздельный сбор экология
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