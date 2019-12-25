Рекордное повышение тарифа на отопление отменят с 1 января

С 1 января 2020 года жителям малоэтажных домов Калуги вернут тариф на отопление, который действовал в 2018 году. Ранее, напомним, мы рассказывали, что с сентября этого года тысячи калужан из малоэтажек стали платить почти в два раза больше, чем было ещё весной.

Как сообщила в среду, 25 декабря, председатель комитета финансов и тарифной политики управления городского хозяйства Татьяна БУСЛОВА, поправки в приказ внесло министерство конкурентной политики Калужской области. Связано ли это с многочисленными жалобами калужан, пока не сообщается.

Срок действия новых нормативов приказом не установлен. По предварительным данным, они будут действовать в течение 2020 года.

– В Калуге 91 малоэтажный дом признан аварийным, также изменение нормативов затронет ещё 373 малоэтажных дома, у городской управы появляется дополнительное время для проведения работы по переводу этих домов на индивидуальное отопление или установку приборов учёта, – приводит слова главы городского самоуправления Александра Иванова пресс-служба городской думы. – Предстоит очень напряжённая работа.

Уважаемые читатели, а сколько вы платите в месяц за отопление? Расскажите в комментариях!