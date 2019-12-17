Тысячи калужан остались без воды из-за аварии

Днём во вторник, 17 декабря, на улице Ароматной в Калуге при проведении земляных работ рабочие повредили водопровод. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Из-за этого без воды с 17:00 останутся:

мкрн. Силикатный,

п. Железняки,

п. Трудовой,

д. Карачево,

ул. Воинская,

пер. Воинский.

Отключены также две котельные на улице Гурьянова.

Вернуть воду обещают после завершения ремонтных работ.

По сообщению водоканала, подвоз воды организован к дому №23 по улице Караческой и дому №27 на улице Гурьянова.