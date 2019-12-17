Тысячи калужан остались без воды из-за аварии

Днём во вторник, 17 декабря, на улице Ароматной в Калуге при проведении земляных работ рабочие повредили водопровод. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Из-за этого без воды с 17:00 останутся:
Отключены также две котельные на улице Гурьянова.
Вернуть воду обещают после завершения ремонтных работ.
По сообщению водоканала, подвоз воды организован к дому №23 по улице Караческой и дому №27 на улице Гурьянова.
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