Калужане напуганы: по всему городу чувствуется сильный запах газа

На выходных калужане оборвали телефоны газовой службы. Многие жители города жалуются на сильный запах газа в квартирах. Обращения поступали из Турынино, с Кубяки, Северного, улицы Жукова. Ситуацию в воскресенье, 15 декабря, прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- По информации диспетчера «Газпром газораспределение», причина - слишком большая доза одоранта при смешивании. Одорант используется для придания запаха. Это не опасно. Все заявки отрабатываются, ситуация под контролем.

По информации начальника аварийной службы филиала «Газпром газораспределение Калуга» Павла РУДЮКА, одорант не токсичен, не взрывоопасен, не смертелен. Запах будет чувствоваться ещё сутки или двое.

Уважаемые читатели, а вы в последние дни чувствовали сильный запах газа? Расскажите в комментариях!