В Калуге новостройки затапливает грунтовыми водами

В понедельник, 25 ноября, на заседании правительства обсудили проблему в новостройках на улице Новосельской в Калуге. В последние несколько лет сюда переселяют людей из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, здесь дают квартиры выпускникам детских домов. Однако радость от новоселья у калужан была недолгой. В подвале домов стоят грунтовые воды. Влажность в квартирах на первом этаже - около 80 %.

- 80% - это многовато, хотя 20% - ещё более вредно, - заметил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. – Сейчас в основном у всех 20-30% в связи с включением отопления, вот это плохо. Это отвратительно для здоровья. Должно быть 60% влажности.

- Там были отдельные недоработки по этим домам, руководитель компании, к сожалению, скончался. И там сейчас [всё] в подвешенном состоянии, - пояснил городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Есть дома, которые не достроены. Фонд поддержки доступного жилья ведёт серьёзную работу. Готовится заключение договора с новым инвестором. Планируется, что новый инвестор построит новую дренажную систему...

- Подвал действительно затоплен? – спросил губернатор.

- Подвал затапливается периодически, - ответил ему Разумовский. Он сообщил, что городские службы откачивают воду.

- Частному инвестору достраивать эти дома выгодно или нет? – спросил Артамонов. - Не выгодно, да? А мы хотим нагрузить его ещё и дренажной системой, чтобы он совсем убежал оттуда.

Главу региона заверили, что вопрос будут решать через новый Фонд обманутых дольщиков.

- Давайте так, срочно делайте проект этой дренажной системы. И если у города денег не хватит на то, чтобы эту работу сделать, то мы будем выделять средства из областного бюджета. Немедленно делайте дренажную систему. И никакой подрядчик вам делать её там не будет... Нагрузите давайте его, и садик скажите, чтобы он построил. Дураков-то искать надо на Поле чудес.

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