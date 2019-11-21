В Калуге поставят ещё 150 контейнеров для разделения мусора

Как мы уже рассказывали, нынешним летом в Калуге установили 50 контейнеров для сбора пластика и 50 специально маркированных контейнеров для сухих отходов. В ближайшее время в городе должно появиться ещё 150 таких ёмкостей, сообщает в четверг, 21 ноября, городская управа.
За четыре последних месяца вывезено 9440 кубометров отходов пригодных для дальнейшей переработки, собранных на контейнерных площадках, на которых организован раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов.
- Это довольно внушительный объем, который показывает активность и сознательность граждан, стремящихся разделять отходы, - считают чиновники. - Это только начало большой и очень важной работы по улучшению экологической обстановки в нашем регионе. Раздельный сбор позволяет выделить из общей массы мусора так называемые полезные фракции - материалы, которые могут быть использованы повторно: бумагу, стекло, картон, пленку, пластик и металлическую тару. Раздельный сбор отходов позволит существенно сократить объем отходов, вывозимых на полигоны, а также снизить уровень потребления природных ресурсов, в том числе невозобновляемых, и уменьшить загрязнение окружающей среды.
Уважаемые читатели, а вы разделяете отходы? Если нет, то почему? Пишите в комментариях!
|
Микрорайон «Хрустальный» превращается в мусорную свалку 20.11.2019 14:31
Отключение воды на Гагарина перенесли на 5 дней 14.11.2019 16:33
Воду отключат на четырех улицах Калуги 13.11.2019 12:44
Плата за капремонт опять увеличится 11.11.2019 15:47
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: