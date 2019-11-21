В Калуге поставят ещё 150 контейнеров для разделения мусора

Как мы уже рассказывали, нынешним летом в Калуге установили 50 контейнеров для сбора пластика и 50 специально маркированных контейнеров для сухих отходов. В ближайшее время в городе должно появиться ещё 150 таких ёмкостей, сообщает в четверг, 21 ноября, городская управа.

За четыре последних месяца вывезено 9440 кубометров отходов пригодных для дальнейшей переработки, собранных на контейнерных площадках, на которых организован раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов.

- Это довольно внушительный объем, который показывает активность и сознательность граждан, стремящихся разделять отходы, - считают чиновники. - Это только начало большой и очень важной работы по улучшению экологической обстановки в нашем регионе. Раздельный сбор позволяет выделить из общей массы мусора так называемые полезные фракции - материалы, которые могут быть использованы повторно: бумагу, стекло, картон, пленку, пластик и металлическую тару. Раздельный сбор отходов позволит существенно сократить объем отходов, вывозимых на полигоны, а также снизить уровень потребления природных ресурсов, в том числе невозобновляемых, и уменьшить загрязнение окружающей среды.

Уважаемые читатели, а вы разделяете отходы? Если нет, то почему? Пишите в комментариях!