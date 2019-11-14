Отключение воды на Гагарина перенесли на 5 дней

14.11.2019 16:33 382 Дмитрий Ивьев

С 14 на 19 ноября перенесены ремонтные работы водоканала на улице Добровольского в Калуге. Как мы уже рассказывали, из-за этого во многих домах не будет холодной воды. Обновленный список адресов в четверг опубликовали в городской управе. Отключение 19 ноября с 9:00 до 20:00: ул. Добровольского, 14, 22, 24, 26, 28, 31, 41, 43, 45, 47, 49,

Октябрьский проезд, 7,

ул. Октябрьская, 4, 6, 8, 14а,

ул. Циолковского, 4, 5, 7, 8, 10, 27,

ул. Гагарина, 1, 1 к. 9, 1а, 1б. Коммунальщики обещают организовать подвоз воды.



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