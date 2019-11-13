Воду отключат на четырех улицах Калуги

13.11.2019 12:44 1512 Дмитрий Ивьев

В четверг, 14 ноября, водоканал планирует провести ремонтные работы на улице Добровольского в Калуге. Из-за этого во многих домах не будет холодной воды. Список адресов опубликовали в городской управе. Отключение 14 ноября с 9:00 до 20:00: Ул. Добровольского, 14, 22, 24, 26, 28, 31, 49,

Октябрьский проезд, 7,

Ул. Циолковского, 27,

Ул. Гагарина, 1а, 1б. Коммунальщики обещают организовать подвоз воды.



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