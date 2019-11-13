Воду отключат на четырех улицах Калуги

В четверг, 14 ноября, водоканал планирует провести ремонтные работы на улице Добровольского в Калуге. Из-за этого во многих домах не будет холодной воды. Список адресов опубликовали в городской управе.
Отключение 14 ноября с 9:00 до 20:00:
Коммунальщики обещают организовать подвоз воды.
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