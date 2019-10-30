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«Дом на Воскресенском»: новый «оазис» в центре Калуги

30.10.2019 16:50 0 637
«Дом на Воскресенском»: новый «оазис» в центре Калуги

ГК ФСК (ранее – ФСК «Лидер») – один из крупнейших московских застройщиков всероссийского масштаба – входит в пятёрку самых ответственных строительных компаний страны. Истории ФСК – полтора десятилетия, её география – десятки проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае. Всерьёз и надолго освоен и калужский рынок: гостиница «Шератон» на углу Гагарина и Королёва и ЖК «Адмирал» на Билибина  в областном центре, ЖК «Олимп» в Обнинске в представлении не нуждаются. В ближайшей перспективе – завершение ещё одного амбициозного проекта.

Координаты
Новый жилой комплекс от ГК ФСК расположен в одном из самых тихих и уютных уголков исторического центра Калуги – в жилой зоне Воскресенского переулка, отсечённой от транспортных потоков оврагом. При этом пять минут размеренным шагом – и ты на перекрёстке всех важнейших линий города, где всё под рукой.  

Визуализация
Внешний облик комплекса гармонично вписан в архитектурный ансамбль старой Калуги. Дом выполнен в классическом стиле. Для выражения первого общего впечатления при взгляде на него больше других подходит, пожалуй, слово «благородство».

Белыми вставками и карнизами на фоне мягких светло-коричневых тонов фасада подчёркивается престижный статус объекта. А угловые окна и балконы со сплошным остеклением придают ему лёгкость и изящество. 

Технические характеристики
Комплекс состоит из четырёх секций переменной этажности – от семи до девяти этажей. Монолитная технология строительства – свидетельство прочности всей конструкции. Всего в доме спроектировано 112 квартир общей площадью почти 8 тысяч кв. метров. Плюс тысяча квадратов с хвостиком – нежилые помещения. 
Диспозиция

Г-образная форма комплекса отделяет внутренний двор от внешнего мира, образуя приватную территорию с детскими и спортивными площадками, зелёной зоной, местом прогулок и отдыха. Одним словом, «оазис» в городской «пустыне». Чтобы освободить двор от машин, в ЖК предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 124 машино-места.

Жилищный «ассортимент»
Он шире, чем обычно. В комплексе запроектированы одно-, двух-, трёх- и даже четырёхкомнатные квартиры. Планировки просторные – площадь жилья варьируется от 43,1 до 148,8 кв. метра. Расположены все они в границах от второго по седьмой этаж. На каждом этаже по 3, максимум по 4 квартиры – оптимальное соотношение для бизнес-класса, обеспечивающее полный комфорт в отношениях с соседями.

На данный момент для приобретения доступны 68 квартир площадью от 43,2 до 106 кв. м. Их стоимость совершенно незаоблачная – от 2,8 до 6,5 млн руб. По таким ценам в Калуге продают и эконом-класс.

А между тем ГК ФСК предлагает и «горячее» жильё. В IV квартале 2019 года сдаётся очередной, 18-й корпус в ЖК «Молодёжный», расположенный в популярном микрорайоне «Тайфун». С одной стороны – городская динамика, с другой – тишина живой природы. 10 ми-нут езды до центра города, столько же – ходьбы до леса.

Кирпично-монолитная застройка комплекса обеспечивает высокий уровень прочности и отсекает ненужный шум. А большое разнообразие планировок – отличная возможность воплотить интерьер своей мечты. Но есть и варианты с чистовой отделкой. Все квартиры – независимо от площади – просторные и светлые.

  • Сайт проекта: https://fsk.ru/dom-na-voskresenskom
  • Адрес офиса продаж: Калужская обл, 
  • г. Калуга, ул. Билибина, дом 6.
  • Контактный телефон для «Дома на Воскресенском» для Калуги: (4842) 21-84-48.

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Тэги: недвижимость
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