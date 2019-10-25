Кому отключат электричество после выходных

25.10.2019 16:40 415 Дмитрий Ивьев

В понедельник, 28 октября, в Калуге вновь ожидаются плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа. С 8:00 до 17:00 (частично): Колюпаново,

ДНТ Радуга,

Большие Козлы,

Крутицы,

СНТ Чайка,

СНТ Оазис,

СНТ Орбита,

СНТ Надежда. С 8:30 до 17:00: ул. Н. Садовая 97-111, 126-144;

пер. Н. Садовый (полностью),

ул. Выгонная 32, 34, 36;

пер. 1-ый Садовый 27, 19, 14, 25;

пер. Южный, 4. С 9:00 до 17:00 (частично): Чижовка,

Шопино,

Некрасово,

СНТ Аккорд,

Еловка,

СНТ Финансист,

СНТ Каскад,

СНТ Связь 5. Во временном промежутке с 9:00 до 17:00 на 30 минут: Желыбино,

Воровая,

Шахты. Во временном промежутке с 14:00 до 17:00 на 1 час: поселок Резвань (ул. Школьная 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15) С 14:00 до 17:00 (частично): Резвань,

Мстихино.



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