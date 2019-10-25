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Кому отключат электричество после выходных

25.10.2019 16:40 0 415 Дмитрий Ивьев
Кому отключат электричество после выходных

В понедельник, 28 октября, в Калуге вновь ожидаются плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

С 8:00 до 17:00 (частично):

  • Колюпаново,
  • ДНТ Радуга,
  • Большие Козлы,
  • Крутицы,
  • СНТ Чайка,
  • СНТ Оазис,
  • СНТ Орбита,
  • СНТ Надежда.

С 8:30 до 17:00:

  • ул. Н. Садовая 97-111, 126-144;
  • пер. Н. Садовый (полностью),
  • ул. Выгонная 32, 34, 36;
  • пер. 1-ый Садовый 27, 19, 14, 25;
  • пер. Южный, 4.

С 9:00 до 17:00 (частично):

  • Чижовка,
  • Шопино,
  • Некрасово,
  • СНТ Аккорд,
  • Еловка,
  • СНТ Финансист,
  • СНТ Каскад,
  • СНТ Связь 5.

Во временном промежутке с 9:00 до 17:00 на 30 минут:

  • Желыбино,
  • Воровая,
  • Шахты.

Во временном промежутке с 14:00 до 17:00 на 1 час:

  • поселок Резвань (ул. Школьная 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15)

С 14:00 до 17:00 (частично):

  • Резвань,
  • Мстихино.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка
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