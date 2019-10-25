Кому отключат электричество после выходных

В понедельник, 28 октября, в Калуге вновь ожидаются плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.
С 8:00 до 17:00 (частично):
С 8:30 до 17:00:
С 9:00 до 17:00 (частично):
Во временном промежутке с 9:00 до 17:00 на 30 минут:
Во временном промежутке с 14:00 до 17:00 на 1 час:
С 14:00 до 17:00 (частично):
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Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
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