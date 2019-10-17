Кому отключат электричество перед выходными

17.10.2019 16:15 343 Дмитрий Ивьев

Из плановых ремонтных работ в пятницу, 18 октября, у многих жителей Калуги не будет электричества. Об этом сообщает городская управа. С 8:30 до 17:00: ул. Отбойная 3-7, 4-8;

пер. Вагонный 2-18, 3-11;

ул. Вагонная 44-56;

ул. Тракторная 2-8,1-7;

пер. Тракторный 1. С 9:00 до 17:00: Карачево,

Бабенки,

Трудовой,

Михалево,

ул. Михалевская,

пер. Михалевский,

ул. Гурьянова,

ул. Осенняя,

пер. Осенний,

Николаевка (частично). С 14:00 до 15:00: Резвань (оперативные переключения).



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