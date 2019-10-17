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Кому отключат электричество перед выходными

17.10.2019 16:15 0 343 Дмитрий Ивьев
Кому отключат электричество перед выходными

Из плановых ремонтных работ в пятницу, 18 октября, у многих жителей Калуги не будет электричества. Об этом сообщает городская управа.

С 8:30 до 17:00:

  • ул. Отбойная 3-7, 4-8;
  • пер. Вагонный 2-18, 3-11;
  • ул. Вагонная 44-56;
  • ул. Тракторная 2-8,1-7;
  • пер. Тракторный 1.

С 9:00 до 17:00:

  • Карачево,
  • Бабенки,
  • Трудовой,
  • Михалево,
  • ул. Михалевская,
  • пер. Михалевский,
  • ул. Гурьянова,
  • ул. Осенняя,
  • пер. Осенний,
  • Николаевка (частично).

С 14:00 до 15:00:

  • Резвань (оперативные переключения).


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка
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