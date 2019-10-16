Правый берег ждут массовые отключения воды

В четверг, 17 октября, в Калуге отключат воду в нескольких правобережных деревнях. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.

Отключение с 9:00 до 21:00:

Шопино,

Чижовка,

Воровая,

Желыбино,

Шахты.

Уточнить вопросы по подвозу воды можно по телефону 211-112.

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