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Правый берег ждут массовые отключения воды

16.10.2019 15:22 0 415 Дмитрий Ивьев
Правый берег ждут массовые отключения воды

В четверг, 17 октября, в Калуге отключат воду в нескольких правобережных деревнях. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.

Отключение с 9:00 до 21:00:

  • Шопино,
  • Чижовка,
  • Воровая,
  • Желыбино,
  • Шахты.

Уточнить вопросы по подвозу воды можно по телефону 211-112.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка
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