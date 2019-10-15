Дыру в стене многострадального дома пообещали заделать

В понедельник, 14 октября, на планёрке в городской управе чиновники обсудили ситуацию в доме № 27 в 1-ом переулке Пестеля. Напомним, там в стене ванной комнаты образовалась дыра.

- Данный дом в 2015 году признан аварийным. Планируется его расселение до 31 декабря 2023 года, - рассказал начальник Управления ЖКХ Калуги Виктор Устинов. - До расселения аварийно-восстановительные мероприятия будет проводить управляющая компания.

- Какой год постройки объекта? – поинтересовался городской голова Дмитрий Разумовский.

- Нет у меня, к сожалению, - ответил Устинов.

- На протяжении пяти лет вода из крана текла в канализацию, - рассказал директор МБУ «СЖО» Михаил Терещенков. - В итоге канализация там не устроена, кран подтекал, текло на стену дома, получилось разрушение. Сделали внизу опалубку, забетонировали, кран поменяли, сантехнику сделали. День-два, чтобы бетон устоялся. Дальше кладка начнётся.

- В целом, проведите ревизию по этому объекту. Что есть аварийного, опасного, - распорядился Разумовский.

- С угла есть выпадения, - ответил на это директор управляющей компании.

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