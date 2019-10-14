Всё Правобережье вновь останется без отопления и горячей воды

В понедельник, 14 октября, в 23:00 на Правом берегу в Калуге остановят котельную. Запустить её планируют во вторник, 15 октября, до 18:00.

Как пояснил на планерке в горуправе представитель «Калугатеплосети», выявилась мизерная утечка, которую не улавливает даже система подпитки, но в сезон с ней входить нельзя.

Напомним, что в начале октября Правобережье уже оставалось без отопления и горячей воды.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.