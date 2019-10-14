Всё Правобережье вновь останется без отопления и горячей воды

В понедельник, 14 октября, в 23:00 на Правом берегу в Калуге остановят котельную. Запустить её планируют во вторник, 15 октября, до 18:00.
Как пояснил на планерке в горуправе представитель «Калугатеплосети», выявилась мизерная утечка, которую не улавливает даже система подпитки, но в сезон с ней входить нельзя.
Напомним, что в начале октября Правобережье уже оставалось без отопления и горячей воды.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
«Умрём под завалами»: в стене калужского дома образовалась дыра 11.10.2019 15:27
Электричество отключат на трёх улицах 09.10.2019 16:30
Правобережцам начали возвращать отопление и горячую воду 04.10.2019 11:22
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: