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Конфликт на Тарутинской: в двух квартирах восстановили центральное теплоснабжение

11.10.2019 10:33 1 533 Оксана ИВАНОВА, Фото автора.
Конфликт на Тарутинской: в двух квартирах восстановили центральное теплоснабжение

В пятницу, 11 октября, Управление ЖКХ г. Калуги прокомментировало ситуацию, в которой оказались жители четырёх квартир дома № 232 по улице Тарутинской. Как мы рассказывали, в начале сентября двухэтажный 16-квартирный дом перевели на индивидуальное отопление.

Котлы АОГВ установили во всех квартирах, кроме четырёх. Их жильцы отказались пускать рабочих, узнав, что переход на автономную систему отопления обойдётся им в сумму около 70–80 тыс. рублей. Люди утверждают: на собрании собственников дома, которое состоялось в начале августа, им не сообщили, что работы по переводу жилья на АОГВ будут проводиться за их счёт. Жильё «отказников» отрезали от центральной системы отопления.

- В Управление ЖКХ представлен протокол общего собрания собственников помещений дома № 232 по улице Тарутинской со 100%-ным согласием всех собственников на перевод с центрального отопления а индивидуальное. В том числе и с согласием собственников этих четырёх квартир, - прокомментировали нам в ведомстве. – В связи с отказом от перевода на индивидуальное теплоснабжение в двух квартирах восстановлено центральное теплоснабжение. Собственник третьей квартиры согласился перевестись на индивидуальное отопление. В адрес собственника четвёртой квартиры направлено официальное уведомление о предоставлении доступа для выполнения работ по восстановлению ЦСО.

В Управлении ЖКХ также отметили, что, поскольку в доме остаются квартиры с центральным отоплением, все его жители будут получать дополнительную квитанцию по оплате за обогрев мест общего пользования. Стоимость рассчитывается, исходя из площади жилья.

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Авторы
Оксана ИВАНОВА 
Фото автора.
Тэги: коммуналка жкх отопление
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