Конфликт на Тарутинской: в двух квартирах восстановили центральное теплоснабжение

В пятницу, 11 октября, Управление ЖКХ г. Калуги прокомментировало ситуацию, в которой оказались жители четырёх квартир дома № 232 по улице Тарутинской. Как мы рассказывали, в начале сентября двухэтажный 16-квартирный дом перевели на индивидуальное отопление.
Котлы АОГВ установили во всех квартирах, кроме четырёх. Их жильцы отказались пускать рабочих, узнав, что переход на автономную систему отопления обойдётся им в сумму около 70–80 тыс. рублей. Люди утверждают: на собрании собственников дома, которое состоялось в начале августа, им не сообщили, что работы по переводу жилья на АОГВ будут проводиться за их счёт. Жильё «отказников» отрезали от центральной системы отопления.
- В Управление ЖКХ представлен протокол общего собрания собственников помещений дома № 232 по улице Тарутинской со 100%-ным согласием всех собственников на перевод с центрального отопления а индивидуальное. В том числе и с согласием собственников этих четырёх квартир, - прокомментировали нам в ведомстве. – В связи с отказом от перевода на индивидуальное теплоснабжение в двух квартирах восстановлено центральное теплоснабжение. Собственник третьей квартиры согласился перевестись на индивидуальное отопление. В адрес собственника четвёртой квартиры направлено официальное уведомление о предоставлении доступа для выполнения работ по восстановлению ЦСО.
В Управлении ЖКХ также отметили, что, поскольку в доме остаются квартиры с центральным отоплением, все его жители будут получать дополнительную квитанцию по оплате за обогрев мест общего пользования. Стоимость рассчитывается, исходя из площади жилья.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Электричество отключат на трёх улицах 09.10.2019 16:30
Правобережцам начали возвращать отопление и горячую воду 04.10.2019 11:22
Пять дней в темноте: калужский дом замерзал, а потом загорелся 02.10.2019 16:37
На трех улицах и в нескольких деревнях отключат электричество 02.10.2019 16:17
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: