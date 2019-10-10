4 квартиры замерзают после подключения дома к индивидуальному отоплению

Ирина ИВАНКИНА (слева) и Екатерина СИДОРОВА уверяют, что на собрании в августе им дали на подпись пустые бланки.

Одеяло, плед, обогреватель

— Нас обвели вокруг пальца! Обманули! — возмущается жительница дома № 232 по улице Тарутинской Ирина ИВАНКИНА. — Мы говорили старшей по дому, что денег у нас нет. Почему она не предприняла меры, чтобы аннулировать решение собрания собственников?!

Мы сидим на кухне у Екатерины СИДОРОВОЙ, соседки Ирины. В комнате прохладно. Женщины кутаются в махровые халаты. На Екатерине надеты тёплые легинсы, на ногах — шерстяные носки.

В начале сентября двухэтажный 16-квартирный дом, в котором живут Ирина и Екатерина, перевели на индивидуальное отопление. Котлы АОГВ установили во всех квартирах, кроме четырёх. Их жильцы отказались пускать рабочих, узнав, что переход на автономную систему отопления обойдётся им в сумму около 70–80 тыс. руб­лей. Тогда жильё «отказников» отрезали от центральной системы отопления.

— Обогреватели включаю вечером, когда привожу из садика дочку, ей 6 лет. И всю ночь они работают, — рассказывает Екатерина. — Сначала у меня было три обогревателя. Но один недавно замкнуло. Слава Богу, что это случилось днём. Спим с дочкой вдвоём — так теплее.

— Так и живём: одеяло, плед, обогреватель — и всё равно нос-­уши ледяные, — вздыхает Ирина.

Почему подорожало тепло

Здесь нужно сделать отступление и объяснить, зачем понадобилось переводить двухэтажку на Тарутинской на индивидуальное отопление. С октября этого года в Калужской области действуют новые нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению. Если раньше они были едиными для всех многоквартирных домов, то теперь зависят от года постройки дома, его этажности и материала, из которого сделано здание.

На жителях домов этажностью от 5 и выше нововведение негативно не скажется. Туго придётся тем, кто живёт в малоэтажках, построенных до 1999 года. Особенно не повезло жильцам одно- и двухэтажных домов. Для них плата за отопление повысится почти в два раза. Таких домов в Калуге около 634. В них живёт примерно 15 тыс. человек — это 5% от общего числа жителей областного центра.

По мнению городских властей, единственный способ избежать больших сумм в платёжках — установить в квартире автономную систему отопления. Но для этого нужно согласие всех собственников дома. Получить его удаётся не всегда. Главная причина, по которой люди отказываются переводить квартиры на индивидуальное отопление, — высокая стоимость покупки, установки и подключения отопительного оборудования. Она зависит от площади жилья и, в среднем, составляет от 50 до 80 тыс. руб­лей.

Чтобы минимизировать расходы людей, двухконтурные котлы им предоставляются бесплатно, а обязательства по подготовке проектной документации и её оплате взяла на себя горуправа. Кроме того, область компенсирует собственникам 50% их расходов. Но даже на таких условиях переходить на АОГВ соглашаются не все.

От холода жители квартир, которые отказались от АОГВ, спасаются с помощью обогревателей.

«Аферизм»

О том, что хорошо бы перевестись на индивидуальное отоп­ление, жители дома № 232 по улице Тарутинской говорили давно. Но до недавнего времени всё разговорами и заканчивалось. Очередное собрание по этому вопросу состоялось в начале августа.

— Пришли мы на собрание. Нам сказали, что надо подписать повестку собрания, — вспоминает Екатерина Сидорова. — Бланк был совершенно пустой, там были указаны только номера квартир и фамилии жильцов. И мы просто подписались.

— Мы подписались, потому что в принципе не против индивидуального отопления, — уточняет Ирина Иванкина. — О том, что за это придётся платить, нам никто не говорил.

— Об этом старшая по дому сказала уже потом, когда мы подписались, — продолжает Екатерина. — Я узнала, что мне подключение к индивидуальному отоплению обойдётся в 57 тыс. руб­лей. Говорю: «Как — 57? Откуда ж у нас такие деньги?!» На что старшая по дому ответила: «Муж даст!» Я: «Какой муж? Я с 1998 года разведена!» — «Но дети же у тебя от кого-­то есть». А при чём здесь это?!

— Я тоже сразу сказала, что денег у меня нет, — добавляет Ирина. — Почему после этого старшая по дому не пошла и не прекратила всё это дело?!

— А за чей счёт, по-­вашему, должны проводиться эти работы? — спрашиваю я.

— Ну как, это же муниципальная программа — значит, и оплачивать должен город, — говорит Ирина. — У меня в собственности есть комната в коммуналке в двухэтажном доме на улице Телевизионной. Там всё сделали за счёт города. Я была уверена, что здесь будет так же. Если бы знала, что будет такой аферизм, разве стала бы под этим подписываться?

Пока батареи в ванной и комнатах холодные, бельё приходится сушить вот так.

«Все всё знали»

— Всё они знали! — возмущается Галина ДВОРНИЧЕНКО, старшая по дому № 232. — То, что они говорят, — это неправда!

— На следующий день после собрания ваши соседи просили вас отозвать решение о переводе дома на индивидуальное отопление? — интересуюсь я.

— Никто ко мне не подходил! Разговор: «Ой, мы, наверное, денег не найдём» — был уже через некоторое время, когда устанавливали котлы. Я им ответила: «Ехайте на Достоевского и ищите там концы свои».

— А вы говорили на том собрании в августе, что переход на АОГВ будет платным? — уточняю я.

— Да, говорили! Пожалуйста, походите по жильцам, кто ставил котлы, и поговорите с ними — они подтвердят.

— Все всё знали, — подтверждает слова старшей по дому одна из жительниц — Вера Михайловна. — Условия перехода на индивидуальное отопление обсуждали не только на том собрании, но и на других. Сказали, что бесплатно будут подключать только муниципальные квартиры.

В ожидании тепла

После того собрания в августе Ирина и Екатерина повозмущались, а потом занялись своими делами. Активные действия они предприняли, только когда в доме появились рабочие и начали монтаж отопительных котлов. Сначала женщины обратились к своему депутату, а потом, по его совету, в Управление ЖКХ. Ответа оттуда Екатерина и Ирина ждут в середине октября.

В Управлении ЖКХ нам сказали, что сейчас решают, как подключить квартиры, жильцы которых отказались от АОГВ, обратно к центральной системе отопления.

От автора

Эта история оставляет двоякое впечатление. Чисто по-­человечески жителей этих четырёх квартир жалко. Может, и правда, чего-­то недослышали-­недопоняли люди. Но почему не решали проблему до последнего? Почему не обратились в Управление ЖКХ, как только узнали, что подключение к АОГВ придётся оплачивать им? Мне кажется, причина этого — нежелание брать на себя ответственность за то, что происходит вокруг.

Мы получили право быть собственниками, но по старой советской привычке продолжаем думать, что нам все вокруг должны и кто-­то другой должен решать наши проблемы. Позиция удобная, но вредная. И, как показывает эта история, последствия имеет тоже вредные.

Эта статья была опубликована в №41 газеты «Калужский перекрёсток» от 09.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.