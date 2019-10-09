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Электричество отключат на четырёх улицах

09.10.2019 16:30 1 474 Дмитрий Ивьев
Электричество отключат на четырёх улицах

В четверг, 10 октября, в Калуге ожидаются плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ.

С 8:30 до 10:00:

  • ул. Баумана, 19, 26а,
  • ул. Академика Королёва, 16, 26,
  • пер. Пушкина, 3.

С 12:00 до 17:00:

  • ул. Академика Королёва, 16, 16а, 26, 28, 59-65,
  • пер. Пушкина, 3, 4, 4 стр.4,
  • ул. Королева, 16,
  • ул. Баумана, 19, 20, 26а, 27, 28, 30, 34, 38.

Частично также будут отключаться деревни.

С 9:00 до 17:00:

  • Марьинка,
  • Лихун,
  • Ильинка,
  • Никольское,
  • Будаково,
  • Пушкино,
  • Юрьевка,
  • Матюнино,
  • Лобаново,
  • Аргуново,
  • Николаевка,
  • Средняя Фабрика Михалево,
  • Трудовой, ул. Осенняя,
  • Бабенки,
  • Карачево.

С 10:00 до 17:00:

  • Тиньково,
  • Хитровка,
  • Криуши,
  • Ждамирово,
  • Биофабрика,
  • Перцево.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: коммуналка жкх
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