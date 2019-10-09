Электричество отключат на четырёх улицах

09.10.2019 16:30 474 Дмитрий Ивьев

В четверг, 10 октября, в Калуге ожидаются плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ. С 8:30 до 10:00: ул. Баумана, 19, 26а,

ул. Академика Королёва, 16, 26,

пер. Пушкина, 3. С 12:00 до 17:00: ул. Академика Королёва, 16, 16а, 26, 28, 59-65,

пер. Пушкина, 3, 4, 4 стр.4,

ул. Королева, 16,

ул. Баумана, 19, 20, 26а, 27, 28, 30, 34, 38. Частично также будут отключаться деревни. С 9:00 до 17:00: Марьинка,

Лихун,

Ильинка,

Никольское,

Будаково,

Пушкино,

Юрьевка,

Матюнино,

Лобаново,

Аргуново,

Николаевка,

Средняя Фабрика Михалево,

Трудовой, ул. Осенняя,

Бабенки,

Карачево. С 10:00 до 17:00: Тиньково,

Хитровка,

Криуши,

Ждамирово,

Биофабрика,

Перцево.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:

Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.