Пять дней в темноте: калужский дом замерзал, а потом загорелся

Половина дома №2 к.2. на улице Плеханова в Калуге пять дней провела без электричества. До 23:00 вторника, 1 октября, без электроплит, телевизоров и лапмочек пришлось обходиться жителям почти 80 квартир бывшего общежития. Хотя пожар произошел ещё в прошлую пятницу.
- Загорелся щиток на третьем этаже, - рассказала нам местная жительница. – Произошло короткое замыкание. И от роутера начался пожар в комнате, где в тот момент никого не было.
К счастью, обошлось без людских жертв. Однако пожар в щитке вызвал серьезные повреждения, которые электрики не смогли быстро устранить.
Жильцы дома говорят, что причиной пожара могла стать перегрузка сети. Несмотря на то, что отопительный сезон в городе начался 23 сентября, в этом доме затопили только после пожара. В комнатах было холодно, многие подключали обогреватели.
Многие жильцы уверены, что пожар начался из-за того, что в доме не было отопления. В итоге сеть была перегружена обогревателями.
Домофоны все эти пять дней не работали.
На проводку, по словам жителей, они жаловались уже не один раз. Есть письменные обращения в управляющую компанию. Однако никто ничего не делал, пока не грянул гром.
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