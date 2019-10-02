Пять дней в темноте: калужский дом замерзал, а потом загорелся

Половина дома №2 к.2. на улице Плеханова в Калуге пять дней провела без электричества. До 23:00 вторника, 1 октября, без электроплит, телевизоров и лапмочек пришлось обходиться жителям почти 80 квартир бывшего общежития. Хотя пожар произошел ещё в прошлую пятницу.

- Загорелся щиток на третьем этаже, - рассказала нам местная жительница. – Произошло короткое замыкание. И от роутера начался пожар в комнате, где в тот момент никого не было.

К счастью, обошлось без людских жертв. Однако пожар в щитке вызвал серьезные повреждения, которые электрики не смогли быстро устранить.

Жильцы дома говорят, что причиной пожара могла стать перегрузка сети. Несмотря на то, что отопительный сезон в городе начался 23 сентября, в этом доме затопили только после пожара. В комнатах было холодно, многие подключали обогреватели.

Многие жильцы уверены, что пожар начался из-за того, что в доме не было отопления. В итоге сеть была перегружена обогревателями.

Домофоны все эти пять дней не работали.

На проводку, по словам жителей, они жаловались уже не один раз. Есть письменные обращения в управляющую компанию. Однако никто ничего не делал, пока не грянул гром.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.