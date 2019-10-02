На трех улицах и в нескольких деревнях отключат электричество

В четверг, 3 октября, Калугу ждут новые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.
С 8:30 до 14:00:
С 9:00 до 12:00:
С 9:00 до 17:00:
С 13:00 до 17:00:
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