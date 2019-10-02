На трех улицах и в нескольких деревнях отключат электричество

02.10.2019 16:17 971 Дмитрий Ивьев

В четверг, 3 октября, Калугу ждут новые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе. С 8:30 до 14:00: ул. Московская 315 к. 4, 5, 6,

ул. Московская 311 к. 3а, 3б, 3в. С 9:00 до 12:00: уд. Дорожная 34. С 9:00 до 17:00: Верховая,

Шопино,

Чижовка,

Сушки,

Елизаветинка,

Малая Каменка (частично). С 13:00 до 17:00: Шопино,

Желыбино,

Воровая,

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