Пострадавшую от угарного газа семью отравили соседи

Как мы уже рассказывали, рано утром 28 сентября в одном из домов на улице Рылеева в Калуге семья отравилась угарным газом. В БСМП попали 36-летняя женщина, 39-летний мужчина и трое детей: девочки - 12 лет и 1 год, мальчик - 2 года 9 месяцев. В тот же день отца с детьми отпустили домой, женщина ещё находится в больнице.

По предварительной информации, причиной инцидента стала неправильное использование вытяжки. Этот инцидент в понедельник обсудили на планерке в городской управе.

Заведующая отделом по организации защиты населения Наталья ЕГОРОВА рассказала, что в квартире, где живет семья, нарушений в эксплуатации газового оборудования нет.

В свою очередь начальник управления ЖКХ Виктор УСТИНОВ отметил, что управляющая компания проводила проверку по стояку.

- Квартира, которая находится под квартирой, в которой пострадавшие, пока доступ не дает, - отметил он. - Но, предварительно, проблема возникает из-за того, что при проведении ремонта в квартире люди нанимают подрядные организации, которые не имеют соответствующих навыков. И угарные газы выводятся не в шахту, по которой они должны проходить, а в обычные вентканалы.

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