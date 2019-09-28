Семья с тремя детьми отравилась угарным газом в Калуге

Утром в субботу, 28 сентября, в одном из домов на улице Рылеева в Калуге семья отравилась угарным газом. Сообщение об инциденте поступило в 6:29, рассказали нам в городской управе.

В БСМП попали 36-летняя женщина, 39-летний мужчина и трое детей: девочки - 12 лет и 1 год, мальчик - 2 года 9 месяцев.

Через несколько часов отца с детьми отпустили домой, женщина находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

- Первоначальная версия - некорректная работа вытяжки, - отмечают в горуправе. - Горгаз поставлен в известность, стояк перекрыт.