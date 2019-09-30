Кому отключат воду в первый день октября

Во вторник, 1 октября, на улице Никитина в Калуге запланированы работы по замене аварийного участка водовода. Из-за этого на трех улицах не будет холодной воды.

Отключение с 9:00 до 20:00:

ул. Николо-Козинская, 66/30, 52, 57,

тупик Клары Цеткин (частный сектор),

ул. Никитина, 41, 41 строение 2.

По вопросу подвоза воды можно обращаться по телефону 211-112.