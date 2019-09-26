Почти 500 домов остаются без отопления

Утром в четверг, 26 сентября, в нашу редакцию обратились жители дома №8 на улице Генерала Попова. Люди жалуются на отсутствие отопления. Хотя по всему городу тепло начали подавать ещё 23 сентября.
Жалобы людей мы передали в городскую управу. Также мы поинтересовались, сколько ещё домов в городе осталось без отопления.
- Всего многоквартирных домов с центральным отоплением 2337, на сегодняшний день отопление подается в 1853 (79,29%), - пояснила начальник отдела по организации управления многоквартирными жилыми домами управления ЖКХ Калуги Наталия ГУДЕНКОВА. -По Генерала Попова, 8 прорабатываем с управляющей компанией. Все котельные, за исключением Веры Андриановой, 5а, запущены. В том числе в районе улиц Калинина, Пухова, Билибина. Управляющими организациями постоянно ведутся работы по регулировке внутридомовых систем отопления, по перепуску воздуха в системе.
Если в вашем доме до сих пор нет отопления, нужно оставлять заявку в своей управляющей компании. Кроме того, можно обращаться в Госжилинспекцию по телефону «горячей линии» - 8(4842)27-77-77.
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