Отопление во всех квартирах включат 23 сентября

20.09.2019 12:07 911 Дмитрий Ивьев

Центральное отопление в калужских многоэтажках начнут включать в понедельник, 23 сентября. Соответствующие изменения утверждены постановлением городской управы. В администрации отмечают, что в Калуге ожидается похолодание. Ранее, напомним, мы сообщали, что отопление в детских садах, школах и больницах начали включать 17 сентября. Уважаемые читатели, а какая температура у вас в квартире? Пишите в комментариях!



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