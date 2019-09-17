Отопительный сезон начался в Калуге

Во вторник, 17 сентября, в Калуге начался отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
С этой даты начинается подача тепла в детские сады, школы, больницы, а также дома, которые подключены к тепловым сетям социальных учреждений.
В остальных жилых домах города батареи нагреются после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице составит +8 градусов или ниже.
По прогнозам синоптиков, во второй половине недели дневная температура воздуха в Калуге будет опускаться до +3..+6. Ночью возможны заморозки. При этом после выходных ожидается потепление.
|
На двух улицах срочно отключили воду 17.09.2019 12:59
Таруса вторые сутки остается без света 16.09.2019 10:20
Стало известно, когда дадут отопление в жилые дома 16.09.2019 10:03
Воду отключат на двух улицах 13.09.2019 15:37
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: