Отопительный сезон начался в Калуге

Во вторник, 17 сентября, в Калуге начался отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

С этой даты начинается подача тепла в детские сады, школы, больницы, а также дома, которые подключены к тепловым сетям социальных учреждений.

В остальных жилых домах города батареи нагреются после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице составит +8 градусов или ниже.

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели дневная температура воздуха в Калуге будет опускаться до +3..+6. Ночью возможны заморозки. При этом после выходных ожидается потепление.