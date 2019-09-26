На 9 улицах отключили электричество

В четверг, 26 сентября, из-за ремонтных работ отключили электричество у жителей девяти калужских улиц.
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