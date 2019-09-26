На 9 улицах отключили электричество

26.09.2019 09:52 446 Дмитрий Ивьев

В четверг, 26 сентября, из-за ремонтных работ отключили электричество у жителей девяти калужских улиц. До 12:00: ул. Кубяка, 9 к.1, к.3, к.4, к.5, к.6,

ул. Кубяка, 11а, 29 До 17:00: ул. Н. Садовая, 97-111, 126-144;

переулок Н. Садовый (полностью),

ул. Выгонная, 32, 34, 36;

переулок Лаврентьевский (полностью);

переулок Карачевский (полностью),

ул. Н.Лаврентьевская, 18-30, 21;

переулок 1-ый Садовый, 14, 19, 25, 27;

переулок Южный, 4. Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.



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