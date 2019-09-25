Кто заплатит за ремонт подъездов по новой программе

Как мы уже рассказывали, глава городского самоуправления Александр Иванов предложил принять программу «Мой подъезд». Подъезды Калуги предлагается приводить в порядок в том числе и за счёт собственников квартир. Во вторник, 24 сентября, Иванов подробнее рассказал о своем предложении.

Сейчас в городе 3836 домов и 8200 подъездов.

- Конечно же, не все подъезды находятся в удручающем состоянии, - отметил Иванов. - Там, где управляющие компании работают нормально и жители активные, там чистота и порядок. В новых домах подъезды в хорошем состоянии. А есть подъезды, которые действительно не ремонтировались многие годы. По предлагаемой программе будет производиться не только косметический ремонт стен, полов, потолков, перил, замена электропроводки. Это базовый уровень. И должен быть перечень дополнительных работ, по желанию жителей, например, установка энергосберегающих светильников, датчиков на движение, камер видеонаблюдения, стеклопакетов.

Для работ предполагается использовать платеж жителей, который они осуществляют управляющим компаниям, плюс часть средств из бюджета муниципального образования, а дополнительные работы предлагается проводить при софинансировании с жителями.

- Алгоритм видится следующий: составляется дефектная ведомость комиссией по техническому состоянию подъезда, - пояснил автор идеи. - Одним из основных критериев включения в первоочередном порядке должно служить то, как долго не производился ремонт в подъезде и аварийное состояние электропроводки. Затем проводятся собрания жителей по определению видов работ. Если жители включают в ремонтные работы дополнительные виды, при составлении сметы определяется процент софинансирования. После проведения собрания все это передается в управление городского хозяйства для формирования перечня домов, составления смет, определения сроков работ и подрядных организаций, которые будут этим заниматься.

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