Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 25 сентября
$ 63.71 0.24
70.02 0.26
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Кто заплатит за ремонт подъездов по новой программе

25.09.2019 10:03 12 1729 Дмитрий Ивьев
Кто заплатит за ремонт подъездов по новой программе

Как мы уже рассказывали, глава городского самоуправления Александр Иванов предложил принять программу «Мой подъезд». Подъезды Калуги предлагается приводить в порядок в том числе и за счёт собственников квартир. Во вторник, 24 сентября, Иванов подробнее рассказал о своем предложении.

Сейчас в городе 3836 домов и 8200 подъездов.

- Конечно же, не все подъезды находятся в удручающем состоянии, - отметил Иванов. - Там, где управляющие компании работают нормально и жители активные, там чистота и порядок. В новых домах подъезды в хорошем состоянии. А есть подъезды, которые действительно не ремонтировались многие годы. По предлагаемой программе будет производиться не только косметический ремонт стен, полов, потолков, перил, замена электропроводки. Это базовый уровень. И должен быть перечень дополнительных работ, по желанию жителей, например, установка энергосберегающих светильников, датчиков на движение,  камер видеонаблюдения, стеклопакетов.

Для работ предполагается использовать платеж жителей, который они осуществляют управляющим компаниям, плюс часть средств из бюджета муниципального образования, а дополнительные работы предлагается проводить при софинансировании с жителями.

- Алгоритм видится следующий: составляется дефектная ведомость комиссией по техническому состоянию подъезда, - пояснил автор идеи. - Одним из основных критериев включения в первоочередном порядке должно служить то, как долго не производился ремонт в подъезде и аварийное состояние электропроводки. Затем проводятся собрания жителей по определению видов работ. Если жители включают в ремонтные работы дополнительные виды, при составлении сметы определяется процент софинансирования. После проведения собрания все это передается в управление городского хозяйства для формирования перечня домов, составления смет, определения сроков работ и подрядных организаций, которые будут этим заниматься.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Залили всё: из-за капремонта инвалид с женой переехал жить в сарай 25.09.2019 09:08

На Правом берегу отключат электричество 24.09.2019 15:34

Жители восьми улиц останутся без электричества 23.09.2019 16:34

На четырёх улицах отключили воду 23.09.2019 12:36

Калуга замерзает: 9 садов остаются без тепла 23.09.2019 11:29

Народные новости
4148 34
Pushnoj
5165 8
nalya
2766 10
Grafinya

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 12 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 26 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
чт 26 сентября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
сб 28 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

чт 26 сентября, 18:30
Спектакль "Очень простая история"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 28 сентября, 11:00
Теремок
Калужский театр кукол
сб 28 сентября, 12:00
Семинар для родителей: Принципы детской безопасности.
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 28 сентября, 16:00
Чемоданный театр приглашает на спектакли
Калуга

Концерты

ср 25 сентября, 19:00
КМСО им. С. Т. Рихтера и Манца Измайлова
Филармония
ср 25 сентября, 19:00
Вечер органной музыки
Дом музыки
чт 26 сентября, 19:00
Ирина Шведова. Юбилейный концерт "Родом из детства"
Арена КТЗ, ДК
чт 26 сентября, 19:00
Ничего хорошего
SlaughterHouse Concert Club and Bar

Кино

Птичий дозор
Побег из джунглей
Тайна печати дракона
Дорогой папа
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение

МегаФон открыл первую студенческую 5G-лабораторию

Новостройки в Москве: выбор жилья комфорт, бизнес или эконом класса

Всероссийский фермерский фестиваль «СВОЁ» проходит в Калужской области в международном формате

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.