Скинутся все: в Калуге предложили принять программу по ремонту подъездов

В понедельник, 16 сентября, на планёрке в городской управе обсудили программы, которые реализовывают в Калуге.

Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ предложил принять программу «Мой двор». По его словам, её поддерживает и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

- Надо идти от реальных пожеланий и просьб жителей, - сказал Иванов. - Если каждый из нас зайдёт в многоквартирном доме в подъезд, то увидит в каком состоянии находятся наши подъезды. Можно ужаснуться. Я предлагаю разработать муниципальную программу под названием «Мой подъезд». Надо делать не просто косметический ремонт, ремонт с заменой стеклопакетов. Надо предусмотреть соучастие, софинансирование жителей.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? В каком состоянии ваш подъезд? Какую сумму вы готовы отдать на ремонт? Пишите в комментариях!