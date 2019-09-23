Жители восьми улиц останутся без электричества

Во вторник, 24 сентября сразу на восьми улицах Калуги отключат электричество. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.

Отключение с 8:00 до 18:00:

ул. Шахтёров, 3, 4, 5, 6;

пер. Северный, 2-30, 1-31;

ул. Луговая, 76-102, 65-91;

пер. Штрековый, 1-29, 4-30, 19;

ул. Забойная, 10-36;

ул. Врубовая, 4,1-13;

ул. Северная, 74-88;

ул. Тарутинская 79, 79а.

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