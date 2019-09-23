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Жители восьми улиц останутся без электричества

23.09.2019 16:34 0 1084 Дмитрий Ивьев
Жители восьми улиц останутся без электричества

Во вторник, 24 сентября сразу на восьми улицах Калуги отключат электричество. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.

Отключение с 8:00 до 18:00:

  • ул. Шахтёров, 3, 4, 5, 6;
  • пер. Северный, 2-30, 1-31;
  • ул. Луговая, 76-102, 65-91;
  • пер. Штрековый, 1-29, 4-30, 19;
  • ул. Забойная, 10-36;
  • ул. Врубовая, 4,1-13;
  • ул. Северная, 74-88;
  • ул. Тарутинская 79, 79а.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: коммуналка жкх
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