На четырёх улицах отключили воду

23.09.2019 12:36 769 Дмитрий Ивьев

Аварийные работы на улице Никитина проводят в понедельник, 23 сентября, сотрудники водоканала. Их планируется завершить только к 21:00, сообщает пресс-служба предприятия. Из-за этого до вечера не будет воды по следующим адресам: ул. Мичурина, 9, 10, 12, 28, 29, 30, 31, 36, 56, 58,

ул. Степана Разина, 41, 43, 47, 49,

ул. Фридриха Энгельса, 80, 87, 89, 91,

ул. Никитина, 67, 67а, 69, 79, 85, 85а, 87, 89а, 89, 91. По поводу подвоза воды нужно обращаться по телефону 211-112.



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