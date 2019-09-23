На четырёх улицах отключили воду

Аварийные работы на улице Никитина проводят в понедельник, 23 сентября, сотрудники водоканала. Их планируется завершить только к 21:00, сообщает пресс-служба предприятия.
Из-за этого до вечера не будет воды по следующим адресам:
По поводу подвоза воды нужно обращаться по телефону 211-112.
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