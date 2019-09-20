На двух правобережных улицах отключат электричество

На двух правобережных улицах Калуги в понедельник, 23 сентября, отключат электричество. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба городской управы. Это связано с проведением ремонтных работ.

Отключение с 8:00 до 18:00:

ул. Генерала Попова, 18, 18 кор. 1, 2, 19, 22, 24, 26, 28;

Сиреневый бульвар, 1, 2, 2 кор.1, 2/1, 4, 4 корп.1, 6, 8, 18, 55, 56.

Также с 9:00 до 17:00 не будет света:

Еловка,

СНТ Финансист,

СНТ Каскад.

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