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На двух правобережных улицах отключат электричество

20.09.2019 15:06 0 534 Дмитрий Ивьев
На двух правобережных улицах отключат электричество

На двух правобережных улицах Калуги в понедельник, 23 сентября, отключат электричество. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба городской управы. Это связано с проведением ремонтных работ.

Отключение с 8:00 до 18:00:

  • ул. Генерала Попова, 18, 18 кор. 1, 2, 19, 22, 24, 26, 28;
  • Сиреневый бульвар, 1, 2, 2 кор.1, 2/1, 4, 4 корп.1, 6, 8, 18, 55, 56.

Также с 9:00 до 17:00 не будет света:

  • Еловка,
  • СНТ Финансист,
  • СНТ Каскад.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка
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