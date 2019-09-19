Кому отключат электричество перед выходными

19.09.2019 15:07 976 Дмитрий Ивьев

В пятницу, 20 сентября, жители нескольких деревень и улиц на территории Калуги вынуждены будут обходиться без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в пресс-службе городской управы. Отключение с 08:00 до 17:00: ул. Турынинские Дворики, 1-31, 2-42;

Муратовский Щебзавод,

ул. Железнодорожная,

п. Новый;

д. Берёзовка;

ул. Новосёлки, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 16. Отключение С 8:00 до 12:00: Колюпаново. Отключение с 8:30 до 12:00: ул. Кубяка, 9 к.5, к.6, к.3, к.4.



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