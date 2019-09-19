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Электричество отключили на четырех улицах

19.09.2019 09:16 1 980 Дмитрий Ивьев
Электричество отключили на четырех улицах

В четверг, 19 сентября, жители четырех улиц Калуги остались на весь день без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.

Отключение с 8:00 до 18:00:

  • ул. Чижевского, 14, 18, 21, 23, 25, 25 кор.1;
  • ул. Пролетарская, 116, 118, 159, 161;
  • ул. Фридриха Энгельса, 7/20;
  • ул. Баррикад, 140.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка
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