Электричество отключили на четырех улицах

В четверг, 19 сентября, жители четырех улиц Калуги остались на весь день без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.

Отключение с 8:00 до 18:00:

ул. Чижевского, 14, 18, 21, 23, 25, 25 кор.1;

ул. Пролетарская, 116, 118, 159, 161;

ул. Фридриха Энгельса, 7/20;

ул. Баррикад, 140.

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