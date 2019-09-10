Воду отключат ещё на одной улице

Как мы уже рассказывали, 11-12 сентября в центре Калуги планируется отключение воды на пяти улицах. А вечером во вторник стало известно о проведении работ ещё на одном перекрестке – Энгельса/Никитина.

Там 11 сентября будут менять аварийный участок водовода. Из-за этого с 9:00 до 18:00 не будет холодной воды у жителей улицы Энгельса на участке от Мичурина до Никитина.

По поводу подвоза воды можно обращаться по телефону 211-112.