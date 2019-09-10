Воду отключат на пяти улицах в центре Калуги

В ближайшие дни в Калуге запланирован ремонт сетей водоснабжения. Работы пройдут на перекрестках улиц Суворова и Рылеева, а также Пушкина и Плеханова.

С 16:00 11 сентября до 16:00 12 сентября воды не будет:

Ул. Суворова (от ул. Плеханова до ул. Герцена),

Ул. Рылеева (от ул. Труда до ул. Суворова).

В зону отключения попадают детский сад №77 и лицей №36. Как сообщает «Калугаоблводоканал», учреждения предупредили об отключениях, будет организован подвоз воды.

С 9:00 до 21:00 12 сентября отключат воду:

Ул. Пушкина (от ул. Комарова до ул. Баумана),

Ул. Баумана (от ул. Королева до ул. Георгиевской),

Ул. Плеханова (от ул. Комарова до ул. Пушкина).

Информацию о подвозе воды можно уточнить по телефону 211-112.