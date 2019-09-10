Воду отключат на пяти улицах в центре Калуги

В ближайшие дни в Калуге запланирован ремонт сетей водоснабжения. Работы пройдут на перекрестках улиц Суворова и Рылеева, а также Пушкина и Плеханова.
С 16:00 11 сентября до 16:00 12 сентября воды не будет:
В зону отключения попадают детский сад №77 и лицей №36. Как сообщает «Калугаоблводоканал», учреждения предупредили об отключениях, будет организован подвоз воды.
С 9:00 до 21:00 12 сентября отключат воду:
Информацию о подвозе воды можно уточнить по телефону 211-112.
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