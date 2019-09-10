В четверг, 12 сентября, из-за ремонтных работ на газопроводе на Грабцевском шоссе в Калуге с 8:00 до 17:00 газ отключат по девяти адресам. Об этом во вторник сообщает пресс-служба городской управы.

ул. Баррикад, 14 а,

ул. Баррикад, 172,

ул. Баррикад, 172в,

ул. Баррикад, 181,

пер. Баррикад, 2 а,

Грабцевское шоссе, 4б,

Грабцевское шоссе, 15,

Грабцевское шоссе, 22а,

ул. Карла Либкнехта, 31.

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