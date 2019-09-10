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Газ отключат по девяти адресам

10.09.2019 12:35 1 713 Дмитрий Ивьев
Газ отключат по девяти адресам

В четверг, 12 сентября, из-за ремонтных работ на газопроводе на Грабцевском шоссе в Калуге с 8:00 до 17:00 газ отключат по девяти адресам. Об этом во вторник сообщает пресс-служба городской управы.

  • ул. Баррикад, 14 а,
  • ул. Баррикад, 172,
  • ул. Баррикад, 172в,
  • ул. Баррикад, 181,
  • пер. Баррикад, 2 а,
  • Грабцевское шоссе, 4б,
  • Грабцевское шоссе, 15,
  • Грабцевское шоссе, 22а,
  • ул. Карла Либкнехта, 31.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка газ
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