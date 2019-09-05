Новые отключения: без воды в Калуге остались жители 12 улиц

Как мы уже рассказывали, в четверг, 5 сентября, водоканал проводит работы на перекрестке улиц Пухова и Чичерина в Калуге.
Из-за этого до 8:00 6 сентября нет воды по следующим адресам:
Днём в четверг водоканал сообщил, что во время работ возникли осложнения, поэтому их завершат только в ночь на субботу.
Также проведено дополнительное отключение холодного водоснабжения по следующим адресам:
По этим адресам воду обещают вернуть в ночь на пятницу. Отметим, что под новое отключение попали детские сады №6 и №49, а также госпиталь МВД.
Для уточнения места подвоза воды калужан просят звонить по телефону 211-112.
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