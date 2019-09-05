Новые отключения: без воды в Калуге остались жители 12 улиц

Как мы уже рассказывали, в четверг, 5 сентября, водоканал проводит работы на перекрестке улиц Пухова и Чичерина в Калуге.

Из-за этого до 8:00 6 сентября нет воды по следующим адресам:

ул. Телевизионная (от д. 18 включительно до ул. Пухова),

ул. Пухова (от ул. Поле Свободы до пер. Труда),

ул. Чичерина (от ул. Кооперативная до Воинского кладбища),

ул. Труда, 1а.

Днём в четверг водоканал сообщил, что во время работ возникли осложнения, поэтому их завершат только в ночь на субботу.

Также проведено дополнительное отключение холодного водоснабжения по следующим адресам:

Ул. Чичерина, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 к.1,

ул. Пухова, 23а,

ул. Пионерская, 9,

ул. Окружная, 8, 10,

ул. Телевизионная, 16,

пер. Окружной, 4,

ул. Кооперативная, 1,8,

пер. Чичерина, 11, 13а, 18, 24, 28,

ул. Калинина, 4, 13,

ул. Московская, 170,

ул. Поле Свободы, 18а.

По этим адресам воду обещают вернуть в ночь на пятницу. Отметим, что под новое отключение попали детские сады №6 и №49, а также госпиталь МВД.

Для уточнения места подвоза воды калужан просят звонить по телефону 211-112.