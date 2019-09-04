На пяти улицах отключат воду

В четверг, 5 сентября, в Калуге ожидаются отключения водоснабжения, сообщает «Калугаоблводоканал».

Работы пройдут на перекрестке улиц Никитина и Степана Разина, а также на перекрестке Пухова и Чичерина.

Не будет воды по следующим адресам:

С 9:00 до 21:00 5 сентября

ул. Степана Разина 36, 38, 40, 41, 42, 43, 47.

С 11:00 5 сентября до 8:00 6 сентября

ул. Телевизионная (от д. 18 включительно до ул. Пухова),

ул. Пухова (от ул. Поле Свободы до пер. Труда),

ул. Чичерина (от ул. Кооперативная до Воинского кладбища),

ул. Труда, 1а.

Пониженное давление или полное отсутствие воды на верхних этажах ожидается в домах на улице Никитина.

Для уточнения адреса подвоза воды калужан просят звонить по телефону 211-112.