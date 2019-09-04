На пяти улицах отключат воду

В четверг, 5 сентября, в Калуге ожидаются отключения водоснабжения, сообщает «Калугаоблводоканал».
Работы пройдут на перекрестке улиц Никитина и Степана Разина, а также на перекрестке Пухова и Чичерина.
Не будет воды по следующим адресам:
С 9:00 до 21:00 5 сентября
С 11:00 5 сентября до 8:00 6 сентября
Пониженное давление или полное отсутствие воды на верхних этажах ожидается в домах на улице Никитина.
Для уточнения адреса подвоза воды калужан просят звонить по телефону 211-112.
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