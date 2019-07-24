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53 управляющие компании лишили лицензий

24.07.2019 21:30 0 522 Даниил Марченко
53 управляющие компании лишили лицензий

Ещё в начале этого года Анатолий Артамонов потребовал радикально сократить число управляющих компаний в регионе. К тому же процедура отзыва лицензии существенно упростилась: теперь достаточно двух неисполненных предписаний от ГЖИ, чтобы компания покинула рынок коммунальных услуг.

Кто на выход

Как заявил начальник ГЖИ Алексей Дулишкович, в Калужской области с июля 2018 года лицензий лишились уже 53 УК, 21 из них — с начала 2019 года. Ещё с 5 компаниями ведётся судебная работа. Основные причины: неисполненные предписания либо отсутствие домов в управлении. Но далеко не всегда лицензии отбирались через суд: кто-то сам уходил с рынка, других объявляли банкротами.

На сегодняшний день в регионе осталось 182 управляющие компании (в Калуге — 69), из них только 169 занимаются реальными объектами. Из лицензий нерадивых компаний уже исключено около 500 многоквартирных домов, жители которых должны найти для себя новые организации.

Лишённая лицензии управляющая компания заносится в федеральный реестр и больше не имеет права заниматься этой деятельностью. Однако запрет распространяется лишь на конкретное юридическое лицо. Это означает, что те же учредители спокойно могут зарегистрировать новую организацию и взять в управление дома. Если, конечно, удастся как-то убедить жильцов.

Директор должен быть чист, а зам — как повезёт

Для получения лицензии кандидату предъявляется ряд требований. Он не должен находиться в федеральном реестре, иметь непогашенные судимости в сфере ЖКХ, а также в обязательном порядке необходим аттестационный документ. Но все эти требования предъявляются лишь непосредственному руководителю предприятия. Именно поэтому долгое время заместителем директора ООО «Жилсервис плюс» (на сегодняшний день компания лишена лицензии) был известный в городе Юрий Мальцев — человек, имеющий несколько судимостей, в том числе и в Калужской области.

Чтобы облегчить выбор управляющей компании, ГЖИ уже во второй раз опубликовала на своём сайте рейтинг (мы печатали его в предыдущем номере — от 17 июля, на стр. 2). Напомним, что все УК в нём разделены на 3 группы в зависимости от объёма жилищного фонда в управлении. Чем ниже показатель рейтинга, тем эффективнее работа компании. В идеале напротив названия УК должен стоять нолик. По словам Дулишковича, большая часть организаций из нижних позиций рейтинга уже лишилась лицензий. Впрочем, он же дал понять, что рейтинг не абсолют:

— Рейтинг формируется на основании нашей статистики за полгода. По сути, это индикатор реакции УК на обращения граждан. Если в отношении той или иной компании поступает много обращений и она на них не реагирует, то ей начисляются штрафные баллы. При этом делать однозначные выводы только на основании рейтинга мы не можем. Например, где-то жильцы очень терпеливые и не спешат жаловаться либо у какой-то компании в управлении в основном новые и качественные дома, которые не нуждаются в ремонте.

Другими словами, лицензии может лишиться не только аутсайдер: два предписания — и любая компания выходит из игры.

Сознательность растёт

Также начальник ГЖИ заявил, что управляющие компании стали охотнее идти на диалог:

— Мы дали понять, что не собираемся кошмарить УК. Штрафные санкции — это крайняя мера, применяющаяся к тем, кто не готов работать конструктивно. Если в прошлом году мы имели порядка 60% исполненных предписаний, то сейчас эта цифра достигла 95%. Сократилось и общее количество предписаний — примерно на 20%, хотя число обращений граждан растёт. Это говорит о том, что компании начали оперативно исправлять свои недочёты, не дожидаясь наших проверок.

Всё покажет зима

Полным ходом идёт подготовка к следующему отопительному сезону. По словам Дулишковича, серьёзно проанализированы ошибки прошлой зимы, когда в городе начались массовые протечки крыш:

— Все крыши мы взяли на учёт. Порядка 80% проблемных крыш приведено в порядок, остальные — в работе. Она должна закончиться до начала отопительного сезона.

Однако руководитель ГЖИ признал, что по-настоящему оценить качество проведённых работ позволит лишь новая зима.

Эта статья была опубликована в №30 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.

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Автор
Даниил Марченко 
Тэги: жкх
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