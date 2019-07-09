Нарушений не нашли: гигантострой появится в Калуге

На еженедельной планёрке в городской управе 8 июля чиновники обсудили статью, опубликованную в «Калужском перекрёстке». Как мы писали, на улице Белинского появится 25-этажный дом. Здание высотой 84 метра строят среди пятиэтажных домов. Местные жители узнали о возведении самого высокого дома в Калуге лишь после того, как работы начались.
Городские чиновники заверяют, что всё по закону и обещают дать нашему изданию официальный ответ.
- Выдано разрешение на строительство этого дома в соответствии с Градостроительным кодексом. Насколько я знаю, проводились проверки по выдаче разрешения. Всё в рамках закона. Мало того, разработаны проекты планировки и межевания этой территории, которые общественные слушания прошли, рассматривался данный проект и на градсовете, – сказала начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН. – То, что касается 25 этажей, данная зона позволяет размещение 25 этажей. С учётом таких замечаний при внесении изменений правил землепользования и застройки мы будем рассматривать каждый квартал, рассматривать возможность уменьшение этажности в рамках существующей застройки.
- Давайте планово вносить изменения, - ответил на это городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Фактически кратного увеличения этажности быть не может. 25-этажное здание среди пятиэтажек — это, конечно, нонсенс. Оно будет торчать, не говоря уже о нагрузке на социальную инфраструктуру и прочее. Тоже скажется. В данном конкретном случае всё законно. По правилам землепользования и застройки вносим изменения. Этажность сформированных границ, кварталов не должна нарушаться.
Напомним, что разговоры о том, что нужно сохранять облик калужских кварталов, не допускать строительство «свечек», которые будут резать глаза, ведутся уже несколько месяцев. Поводом послужило строительство поликлиники на улице Воронина. Ту «свечку» тоже признали законной. Теперь чиновники и архитекторы ломают голову, как её спрятать.
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