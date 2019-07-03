Точечно-­строительный конфликт: на месте сада строят 25-этажку

В микрорайоне «Спичка» назревает точечно-­строительный конфликт.

— Когда-­то у нас здесь был ясли-­сад «Сказка». А вокруг — яблоневый сад. Так красиво он цвёл весной! — рассказывает Елена БЛИНОВА, жительница дома № 17 по улице Болдина. Вместе с ней и её соседкой Ларисой мы идём вдоль стального забора, которым огорожен огромный котлован. Зимой тут начали строить 25-этажку. Для жителей окрестных домов это стало полной неожиданностью.

«Под зад коленом»

— Котлован они, конечно, вырыли охрененный! — добавляет Лариса. — Сначала здесь не было никаких опознавательных знаков. Информационный щит появился недавно, когда мы стали жаловаться. Никаких объявлений, что здесь что-­то будут строить, не было — тишь да гладь! Когда узнали, что строить будут 25-этажный дом, обалдели. Он же нам весь свет закроет — такая вышка! Кругом одни старые пятиэтажные дома — панельные и кирпичные. Когда они работают, у нас всё дрожит! Мы и в прокуратуру писали, и Путину жаловались. Они говорят: обратитесь к местным властям. Мы обратились, а те нам — под зад коленом!

Фактически эта история — эхо 90-х, когда в нашей стране всё разваливалось и закрывалось. Не избежал этой участи и ясли-­сад «Сказка», расположенный по адресу: ул. Белинского, 2А. В 2011 году земельный участок, на котором находилось заброшенное здание дошкольного учреждения, горуправа передала в собственность ОАО «Калугаоблгаз». В августе прошлого года владельцем участка стала строительная компания «Строймонтаж-­С». 23 января этого года городская управа выдала ей разрешение на строи­тельство 25-этажного жилого дома с двухэтажным подземным паркингом.

— Мы об этом ничего не знали, — говорит Елена Блинова. — Были уверены, что земельный участок находится в аренде. Даже подумать не могли, что его можно продать. Это ведь земля детского учреждения. Поэтому сначала даже обрадовались, когда увидели строительную технику, думали, что нам будут ясли строить. Стали подходить к рабочим, интересоваться. От них и узнали, что это будут никакие не ясли, а 25-этажка высотой 84 м. В то время как наши дома — всего по 15 м!

Разбазаривание

Местные жители организовали сбор подписей против строительства высотки. Под обращением подписались 125 человек, живущих в домах рядом со стройплощадкой. Заявители просили проверить законность строительства здания. Люди убеждены, что строительные нормы при проектировании объекта были грубо нарушены.

— Согласно СНиПам, расстояние от стройплощадки до жилых домов должно составлять не менее 15 метров. Фактически оно — не более 5 метров, — поясняет Елена. — Расстояние до школы должно быть 25 метров, по факту оно составляет не более 10 метров. Детская футбольная площадка, которая находится рядом со школой № 4, отделена от котлована одной сеткой. Там вообще нет никакого забора! Дети играют в мяч, он вылетает за сетку, летит в этот котлован. Мы полагаем, что комиссия, выдавшая разрешение на строительство этого дома, на место даже не выходила.

В письме жители упоминают и о том, что в их микрорайоне нет ни одного детского сада с ясельной группой, в то время как в советские времена их было два: на Болдина, 12А (на его месте также построена высотка), и на Белинского, 2А.

— В социальных сетях представители горуправы пояснили нам, что собственник участка отказался передавать землю городу, — рассказывает Елена Блинова. — Но согласно статье 279 Гражданского кодекса РФ изъять участок для государственных или муниципальных нужд можно по решению суда. Однако туда городские власти не обращались. Мне непонятно, почему горуправа так безответственно разбазаривает земли, принадлежащие детям! Почему бы не построить здесь детский сад или здание начальных классов для школы № 4, учащиеся которой вынуждены заниматься в две смены? Детей рождается всё больше. Нам приходится возить их в дошкольные учреждения в соседние микрорайоны. Группы переполнены!

«Всё в порядке»

Оригинал обращения Елена Блинова отправила в прокуратуру, копии — в гор­управу и общественную приёмную Путина.

— Отовсюду мне ответили, что всё в порядке и что нарушений со стороны застройщика нет, — говорит Елена.

Она показывает пухлую папку документов. Это её переписка с представителями различных властных структур, областных и городских.

«Разрешение на строи­тельство выдано застройщику на основании ст. 51 Градострои­тельного кодекса РФ, в том числе на основании проектной документации, разработанной ООО «Тектоника», по которой имеется положительное заключение негосударственной экспертизы от 25.12.2018 г., выполненное ООО «Экспертно-­консультационный центр в строительстве», — сказано в письме за подписью заместителя начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги Александра СУМЕНКИНА. — Согласно этому заключению проектная документация на указанный объект соответствует требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий».

В своём ответе чиновник поясняет, что требовать проведения иных экспертиз для выдачи разрешения на строи­тельство город не имеет права — не позволяет Градостроительный кодекс.

Из ответа другого чиновника, заместителя губернатора Алексея НИКИТЕНКО, следует, что проблем с детскими дошкольными учреждениями у местных жителей нет вообще. В письме приводится большой перечень детских садов, услугами которых люди могут воспользоваться. Правда, для жителей микрорайона «Спичка» дошкольными учреждениями шаговой доступности они не являются. Но об этом большой чиновник, скорее всего, не знает.

Замкнутый круг

У Елены и её соседей есть большие сомнения в компетентности экспертизы, на основании которой застройщик получил разрешение на строительство.

— Мы не знаем, что это за экспертный центр, — говорит моя собеседница. — Пытались найти данные об этой организации в Интернете, но нигде не увидели ни юридического, ни фактического адреса.

То, что подобные документы могут быть всего лишь филькиными грамотами, косвенно подтверждает и фраза, сказанная градоначальником Дмитрием РАЗУМОВСКИМ на градостроительном совете 4 июня. Речь шла о строительстве скандальной высотки на улице Воронина и о том, что по такой же схеме в городе могут появляться и другие новостройки.

— Потом у вас возникнет домик, как на Воронина, потому что он выгоднее, — сказал городской голова. — И никто никогда не отследит. Зашёл, занёс — получил подпись.

Впрочем, жителям «Спички» от этого признания ни горячо ни холодно. Оспорить экспертное заключение можно только в суде, который в таких случаях назначает независимую экспертизу. В том случае, если судебное решение окажется не в пользу Елены и её соседей, им придётся оплатить это исследование, которое стоит приличных денег.

Эта статья была опубликована в №27 газеты Калужский перекрёсток от 03.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.