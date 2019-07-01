В Калуге установят контейнеры для «мокрого» и «сухого» мусора

Только 5 % твердых коммунальных отходов проходят вторичную переработку. Об этом в понедельник, 1 июля, на координационном заседании правительства сообщил начальник управления коммунального хозяйства и обращения с отходами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан МАИЛОВ.

С 1 июня в Калуге было установлено 50 контейнеров для сбора пластиковой тары.

- Население поддерживает раздельный сбор отходов и готово разделять, - сообщил Маилов. - С 1 сентября в районных центрах планируется устанавливать контейнеры для раздельного сбора так называемой «мокрой» и «сухой» фракции ТКО - содержащие и не содержащие органические отходы.

К «мокрому» мусору относятся остатки пищи, средства гигиены и так далее, к «сухому» - бумага, стеклотара, изделия из цветных и черных металлов.

- На сегодняшний день мы имеем 7 сортировочных комплексов, которые обеспечивают обработку 87% отходов на территории области, - рассказал Маилов.

Мощности мусоросортировочных заводов планируют увеличить.

- К 1 января 2021 мы обеспечим 100% обработку отходов с качественным отбором вторсырья и утилизированных фракций.

Большая часть полигонов ТКО области исчерпала свои мощности или находится в заключительной стадии наполнения. В министерстве решаются вопросы с рекультивацией полигонов. Так, в рамках национального проекта «Чистая страна» будет проведена рекультивация полигона в Калуге. На эти цели предусмотрена субсидия федерального бюджета - свыше 653 миллионов рублей.

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