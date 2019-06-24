Куда выбросить пластиковые бутылки в Калуге: публикуем интерактивную карту

На днях в Калуге на 50 контейнерных площадках установили специальные емкости для пластиковых бутылок. Раз в неделю их будут вывозить, а пластик перерабатают, сообщает городская управа.
Выбрасывать ПЭТ-бутылки желательно:
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Публикуем интерактивную карту и адреса домов, во дворах которых теперь можно экологично утилизировать бутылки.
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Уважаемые читатели! А вы разделяете мусор? Будете ли это делать, если рядом с вашим домом появятся специальные контейнеры? Пишите в комментариях!
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