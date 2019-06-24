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Куда выбросить пластиковые бутылки в Калуге: публикуем интерактивную карту

24.06.2019 11:14 16 2688 Дмитрий Ивьев, Фото: горуправа Калуги.
Куда выбросить пластиковые бутылки в Калуге: публикуем интерактивную карту

На днях в Калуге на 50 контейнерных площадках установили специальные емкости для пластиковых бутылок. Раз в неделю их будут вывозить, а пластик перерабатают, сообщает городская управа.

Выбрасывать ПЭТ-бутылки желательно:

  • пустыми, так как они будут спрессовываться;
  • чистыми;
  • без пробок/крышек, потому что пробки сделаны из другого вида пластмассы.
  • предварительно смяв их, чтобы сэкономить место в мусоровозе: чем меньше места занимает мусор, тем меньше рейсов нужно сделать машине.

Публикуем интерактивную карту и адреса домов, во дворах которых теперь можно экологично утилизировать бутылки.

  • 1-й переулок Пестеля, 19
  • 2-й Красноармейский переулок, 12/37
  • Баумана, 15
  • Баррикад, 117А
  • Белинского, 7
  • Билибина, 21
  • Билибина, 52
  • Бутома, 6
  • Веры Андриановой, 24
  • Вишневского, 25
  • Гагарина, 13
  • Генерала Попова, 4
  • Герцена, 3
  • Гурьянова, 17
  • Гурьянова, 20
  • Грабцевское шоссе, 158
  • Дзержинского, 67
  • Добровольского, 22
  • Дружбы, 19
  • Звездная, 14
  • Калинина, 9 (переулок)
  • Кирова,47
  • Кубяка, 8
  • Лесная, 26
  • Литейный переулок,7
  • Льва Толстого, 43
  • Марата, 1+ Кирова, 30А
  • Маршала Жукова, 29
  • Маяковского, 37
  • Московская, 125
  • Моторостроителей, 4 (бульвар)
  • Николо-Козинская, 3
  • Октябрьская, 50
  • Плеханова, 80
  • Привокзальная, 8
  • Пролетарская, 90
  • Пролетарская, 112
  • Сиреневый бульвар, 14
  • Спартака, 9
  • Суворова, 69
  • Теренинский переулок, 4
  • Труда, 24
  • Тульская, 49
  • Тульская, 69
  • Турынинская, 8
  • Фридриха Энгельса, 89
  • Фридриха Энгельса, 110
  • Чичерина, 12
  • Чичерина,20 (Пухова, 23)
  • Школьная,1 (Железнодорожная, 2А)

Уважаемые читатели! А вы разделяете мусор? Будете ли это делать, если рядом с вашим домом появятся специальные контейнеры? Пишите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: горуправа Калуги.
Тэги: общество экология
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