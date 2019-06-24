Куда выбросить пластиковые бутылки в Калуге: публикуем интерактивную карту

На днях в Калуге на 50 контейнерных площадках установили специальные емкости для пластиковых бутылок. Раз в неделю их будут вывозить, а пластик перерабатают, сообщает городская управа.

Выбрасывать ПЭТ-бутылки желательно:

пустыми, так как они будут спрессовываться;

чистыми;

без пробок/крышек, потому что пробки сделаны из другого вида пластмассы.

предварительно смяв их, чтобы сэкономить место в мусоровозе: чем меньше места занимает мусор, тем меньше рейсов нужно сделать машине.

Публикуем интерактивную карту и адреса домов, во дворах которых теперь можно экологично утилизировать бутылки.

1-й переулок Пестеля, 19

2-й Красноармейский переулок, 12/37

Баумана, 15

Баррикад, 117А

Белинского, 7

Билибина, 21

Билибина, 52

Бутома, 6

Веры Андриановой, 24

Вишневского, 25

Гагарина, 13

Генерала Попова, 4

Герцена, 3

Гурьянова, 17

Гурьянова, 20

Грабцевское шоссе, 158

Дзержинского, 67

Добровольского, 22

Дружбы, 19

Звездная, 14

Калинина, 9 (переулок)

Кирова,47

Кубяка, 8

Лесная, 26

Литейный переулок,7

Льва Толстого, 43

Марата, 1+ Кирова, 30А

Маршала Жукова, 29

Маяковского, 37

Московская, 125

Моторостроителей, 4 (бульвар)

Николо-Козинская, 3

Октябрьская, 50

Плеханова, 80

Привокзальная, 8

Пролетарская, 90

Пролетарская, 112

Сиреневый бульвар, 14

Спартака, 9

Суворова, 69

Теренинский переулок, 4

Труда, 24

Тульская, 49

Тульская, 69

Турынинская, 8

Фридриха Энгельса, 89

Фридриха Энгельса, 110

Чичерина, 12

Чичерина,20 (Пухова, 23)

Школьная,1 (Железнодорожная, 2А)

Уважаемые читатели! А вы разделяете мусор? Будете ли это делать, если рядом с вашим домом появятся специальные контейнеры? Пишите в комментариях!