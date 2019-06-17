На деньги с аренды московского жилья в Калуге удастся снять 2,7 квартиры

Необычный рейтинг опубликовал на днях портал о недвижимости «Мир квартир».

Аналитики взяли среднюю стоимость аренды жилья в Москве и посмотрели, сколько на эти деньги можно снять квартир в других регионах России.

- Перебить московские ставки на жилье не может ни один другой город России. Столичная недвижимость отнимает на аренду в среднем в 3,4 раза больше средств, чем в регионах, - обосновывают свой подход к вопросу составители рейтинга. - Московский прайс позволяет снять сразу две квартиры в Екатеринбурге, три — в Новосибирске, четыре – в Улан-Удэ, пять – в Кургане.

Основываясь на собственной статистике, портал ранжировал регионы исходя из того, где цены на арендное жильё максимально приближены к столичным. Оказалось, что первенство здесь за Сочи. А Калуга – на 16 месте.

Сколько квартир в разных городах России можно снять вместо одной квартиры в Москве