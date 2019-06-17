На деньги с аренды московского жилья в Калуге удастся снять 2,7 квартиры

Необычный рейтинг опубликовал на днях портал о недвижимости «Мир квартир».
Аналитики взяли среднюю стоимость аренды жилья в Москве и посмотрели, сколько на эти деньги можно снять квартир в других регионах России.
- Перебить московские ставки на жилье не может ни один другой город России. Столичная недвижимость отнимает на аренду в среднем в 3,4 раза больше средств, чем в регионах, - обосновывают свой подход к вопросу составители рейтинга. - Московский прайс позволяет снять сразу две квартиры в Екатеринбурге, три — в Новосибирске, четыре – в Улан-Удэ, пять – в Кургане.
Основываясь на собственной статистике, портал ранжировал регионы исходя из того, где цены на арендное жильё максимально приближены к столичным. Оказалось, что первенство здесь за Сочи. А Калуга – на 16 месте.
Сколько квартир в разных городах России можно снять вместо одной квартиры в Москве
|
№
|
Город
|
Ср. арендная
ставка,
руб./мес.
|
Количество
квартир
|
1
|
Сочи
|
41427
|
1,2
|
2
|
Санкт-Петербург
|
37082
|
1,4
|
3
|
Севастополь
|
33419
|
1,5
|
4
|
Симферополь
|
32976
|
1,6
|
5
|
Московская область
|
28276
|
1,8
|
6
|
Краснодар
|
27465
|
1,9
|
7
|
Екатеринбург
|
24978
|
2,1
|
8
|
Казань
|
23943
|
2,1
|
9
|
Сургут
|
23874
|
2,2
|
10
|
Хабаровск
|
22974
|
2,2
|
11
|
Владивосток
|
22169
|
2,3
|
12
|
Ростов-на-Дону
|
21864
|
2,4
|
13
|
Нижний Новгород
|
20614
|
2,5
|
14
|
Тюмень
|
19647
|
2,6
|
15
|
Калининград
|
19578
|
2,6
|
16
|
Калуга
|
19169
|
2,7
|
17
|
Уфа
|
19072
|
2,7
|
18
|
Ленинградская область
|
18780
|
2,7
|
19
|
Тула
|
18592
|
2,8
|
20
|
Саратов
|
17894
|
2,9
|
21
|
Астрахань
|
17873
|
2,9
|
22
|
Ярославль
|
17536
|
2,9
|
23
|
Новосибирск
|
17270
|
3,0
|
24
|
Пермь
|
17109
|
3,0
|
25
|
Тверь
|
16730
|
3,1
|
26
|
Рязань
|
16493
|
3,1
|
27
|
Томск
|
16283
|
3,2
|
28
|
Воронеж
|
16183
|
3,2
|
29
|
Волгоград
|
16137
|
3,2
|
30
|
Красноярск
|
15893
|
3,2
|
31
|
Самара
|
15749
|
3,3
|
32
|
Якутск
|
15638
|
3,3
|
33
|
Владикавказ
|
15244
|
3,4
|
34
|
Мурманск
|
14978
|
3,4
|
35
|
Липецк
|
14826
|
3,5
|
36
|
Ставрополь
|
14735
|
3,5
|
37
|
Махачкала
|
14532
|
3,5
|
38
|
Нижний Тагил
|
14275
|
3,6
|
39
|
Вологда
|
14256
|
3,6
|
40
|
Челябинск
|
14163
|
3,6
|
41
|
Архангельск
|
14086
|
3,6
|
42
|
Ульяновск
|
13989
|
3,7
|
43
|
Иркутск
|
13728
|
3,7
|
44
|
Череповец
|
13687
|
3,8
|
45
|
Кемерово
|
13652
|
3,8
|
46
|
Барнаул
|
13624
|
3,8
|
47
|
Белгород
|
13597
|
3,8
|
48
|
Владимир
|
13470
|
3,8
|
49
|
Тольятти
|
13258
|
3,9
|
50
|
Смоленск
|
12962
|
4,0
|
51
|
Оренбург
|
12784
|
4,0
|
52
|
Улан-Удэ
|
12698
|
4,0
|
53
|
Чита
|
12499
|
4,1
|
54
|
Набережные Челны
|
12480
|
4,1
|
55
|
Пенза
|
12376
|
4,2
|
56
|
Саранск
|
12037
|
4,3
|
57
|
Иваново
|
11674
|
4,4
|
58
|
Брянск
|
11628
|
4,4
|
59
|
Орел
|
11462
|
4,5
|
60
|
Курск
|
11347
|
4,5
|
61
|
Ижевск
|
10624
|
4,8
|
62
|
Омск
|
10382
|
4,9
|
63
|
Киров
|
10254
|
5,0
|
64
|
Курган
|
10168
|
5,1
|
65
|
Новокузнецк
|
10047
|
5,1
|
66
|
Волжский
|
9931
|
5,2
|
67
|
Магнитогорск
|
9859
|
5,2
|
68
|
Чебоксары
|
9798
|
5,2
|
|
Среднее
|
17978
|
3,4
|
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