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На деньги с аренды московского жилья в Калуге удастся снять 2,7 квартиры

17.06.2019 09:01 2 1364 Сергей ПЕТРОВ, фото Сергея Константинова.
На деньги с аренды московского жилья в Калуге удастся снять 2,7 квартиры

Необычный рейтинг опубликовал на днях портал о недвижимости «Мир квартир»

Аналитики взяли среднюю стоимость аренды жилья в Москве и посмотрели, сколько на эти деньги можно снять квартир в других регионах России.

- Перебить московские ставки на жилье не может ни один другой город России. Столичная недвижимость отнимает на аренду в среднем в 3,4 раза больше средств, чем в регионах, - обосновывают свой подход к вопросу составители рейтинга. - Московский прайс позволяет снять сразу две квартиры в Екатеринбурге, три — в Новосибирске, четыре – в Улан-Удэ, пять – в Кургане. 

Основываясь на собственной статистике, портал ранжировал регионы исходя из того, где цены на арендное жильё максимально приближены к столичным. Оказалось, что первенство здесь за Сочи. А Калуга – на 16 месте.

Сколько квартир в разных городах России можно снять вместо одной квартиры в Москве

Город

Ср. арендная

ставка,

руб./мес.

Количество

квартир

1

Сочи

41427

1,2

2

Санкт-Петербург

37082

1,4

3

Севастополь

33419

1,5

4

Симферополь

32976

1,6

5

Московская область

28276

1,8

6

Краснодар

27465

1,9

7

Екатеринбург

24978

2,1

8

Казань

23943

2,1

9

Сургут

23874

2,2

10

Хабаровск

22974

2,2

11

Владивосток

22169

2,3

12

Ростов-на-Дону

21864

2,4

13

Нижний Новгород

20614

2,5

14

Тюмень

19647

2,6

15

Калининград

19578

2,6

16

Калуга

19169

2,7

17

Уфа

19072

2,7

18

Ленинградская область

18780

2,7

19

Тула

18592

2,8

20

Саратов

17894

2,9

21

Астрахань

17873

2,9

22

Ярославль

17536

2,9

23

Новосибирск

17270

3,0

24

Пермь

17109

3,0

25

Тверь

16730

3,1

26

Рязань

16493

3,1

27

Томск

16283

3,2

28

Воронеж

16183

3,2

29

Волгоград

16137

3,2

30

Красноярск

15893

3,2

31

Самара

15749

3,3

32

Якутск

15638

3,3

33

Владикавказ

15244

3,4

34

Мурманск

14978

3,4

35

Липецк

14826

3,5

36

Ставрополь

14735

3,5

37

Махачкала

14532

3,5

38

Нижний Тагил

14275

3,6

39

Вологда

14256

3,6

40

Челябинск

14163

3,6

41

Архангельск

14086

3,6

42

Ульяновск

13989

3,7

43

Иркутск

13728

3,7

44

Череповец

13687

3,8

45

Кемерово

13652

3,8

46

Барнаул

13624

3,8

47

Белгород

13597

3,8

48

Владимир

13470

3,8

49

Тольятти

13258

3,9

50

Смоленск

12962

4,0

51

Оренбург

12784

4,0

52

Улан-Удэ

12698

4,0

53

Чита

12499

4,1

54

Набережные Челны

12480

4,1

55

Пенза

12376

4,2

56

Саранск

12037

4,3

57

Иваново

11674

4,4

58

Брянск

11628

4,4

59

Орел

11462

4,5

60

Курск

11347

4,5

61

Ижевск

10624

4,8

62

Омск

10382

4,9

63

Киров

10254

5,0

64

Курган

10168

5,1

65

Новокузнецк

10047

5,1

66

Волжский

9931

5,2

67

Магнитогорск

9859

5,2

68

Чебоксары

9798

5,2

 

Среднее

17978

3,4


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото Сергея Константинова.
Тэги: недвижимость ЖКХ
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