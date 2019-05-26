Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Калужан выселят из бывшей церкви

26.05.2019 09:01 3 2731 Дмитрий Ивьев
Калужан выселят из бывшей церкви

До конца года в Калуге собираются расселить аварийный дом №28 на улице Академика Королёва. Сообщение об этом появилось на канале городского головы в Telegram. Это бывшая церковь Одигитрии, которая в тридцатых годах прошлого века была переделана под жилой дом. Два этажа поделили на коммунальные квартиры, а на месте алтаря появился туалет.

Расселенным жителям предоставят муниципальные квартиры. В городской бюджет на этот год заложены необходимые средства, отмечают власти.

Напомним, капитальный ремонт в бывшей церкви не делался более 70 лет. Когда мы последний раз писали об этой коммуналке, там жило 11 семей, в том числе и многодетные.

Что будет с самим зданием, пока не уточняется. Возможно, оно будет передано православной церкви.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх недвижимость
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Мусороперерабатывающий завод в посёлке Куровской строить не будут 23.05.2019 16:45

Дачники, подрядчики и юрлица – чиновники объяснили, почему ухудшилось качество вывоза мусора 23.05.2019 16:37

Полный график: когда и где в Калуге отключат горячую воду 21.05.2019 16:49

Газ отключат в Калуге 23 мая 21.05.2019 14:34

Вывозом мусора в Калужской области займётся старый новый начальник 17.05.2019 09:50

Народные новости
2014 1
Подозрительный
999 7
радистка кэт
3161 16
ajax

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пн 27 мая, 10:00
Выставка животных «Экзоферма»
Панорама, ТЦ
пн 03 июня, 18:00
Спектакли от Чемоданного кукольного театра
Калуга

Для детей

вт 28 мая, 10:00
Тук-тук! Кто там?
Орион, КЗТА
ср 29 мая, 10:00
Подарок Феи
Орион, КЗТА
вт 28 мая, 10:00
Спектакль «Илья Муромец и Соловей – разбойник»
Калужский театр кукол
сб 01 июня, 10:00
«Зеленый Марафон 2019»
Калуга

Концерты

вс 26 мая, 17:00
Отчетный концерт "Dance rush"
Арена КТЗ, ДК
вс 26 мая, 19:00
Ledstar, хиты мирового рока
Мажор, бар
пн 27 мая, 19:00
«Мир Гитары» 2019. День 1- Открытие
Филармония
вт 28 мая, 11:00
Фестиваль «Мир гитары-2019». Дневная программа
Дом музыки

Кино

Аладдин
Мстители: Финал
Тайная жизнь домашних животных 2
Покемон. Детектив Пикачу
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

23 мая 2019 15:45
Новости компаний

ВТБ обеспечил безналичный расчет для 200 компаний-ломозаготовителей

ВТБ открыл эскроу-счета на 2 млрд рублей

ВТБ предлагает сниженную ставку по ипотеке для квартир от 100 кв. м

ВТБ увеличил выдачи кредитов через контакт-центр в 1,6 раза

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
 356
ООО «Леруа Мерлен Восток»
 186
ООО «Обувная фабрика Ромер»
 399
АО «Обнинскоргсинтез»
 103
ЗАО «Лореаль»
 43
ООО «Ново Нордиск»
 81
Филиал АО «Магна Автомотив Рус» в г. Калуга
 94
ООО «ЛИР»
 20
ООО «Фольксваген Груп Рус»
 193
АО «Автоэлектроника»
 31
ООО «Нестле Россия»
 34
ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
 36
ООО «НЛМК-Калуга»
 85
АО ПИК-Индустрия НЗ ЖБК
 6
ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг»
 29
ООО «Агро-инвест»
 36
Отель Амбассадор Калуга
 35
Всего проголосовало: 1767
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Газэнергобанк - В Калуге прошел первый Семейный фестиваль «PROДети»

Газэнергобанк 22 мая 2019 13:29

Газэнергобанк - Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

Газэнергобанк 30 апр 2019 11:20

Новости партнеров

Новые сериалы, заслуживающие просмотра

Вячеслав Кантор: война с терроризмом – это прежде всего идеологическая борьба

Ресепшн 21-го века – объект современного искусства или сдержанность форм

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.