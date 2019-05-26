Калужан выселят из бывшей церкви

До конца года в Калуге собираются расселить аварийный дом №28 на улице Академика Королёва. Сообщение об этом появилось на канале городского головы в Telegram. Это бывшая церковь Одигитрии, которая в тридцатых годах прошлого века была переделана под жилой дом. Два этажа поделили на коммунальные квартиры, а на месте алтаря появился туалет.

Расселенным жителям предоставят муниципальные квартиры. В городской бюджет на этот год заложены необходимые средства, отмечают власти.

Напомним, капитальный ремонт в бывшей церкви не делался более 70 лет. Когда мы последний раз писали об этой коммуналке, там жило 11 семей, в том числе и многодетные.

Что будет с самим зданием, пока не уточняется. Возможно, оно будет передано православной церкви.