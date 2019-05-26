Калужан выселят из бывшей церкви

До конца года в Калуге собираются расселить аварийный дом №28 на улице Академика Королёва. Сообщение об этом появилось на канале городского головы в Telegram. Это бывшая церковь Одигитрии, которая в тридцатых годах прошлого века была переделана под жилой дом. Два этажа поделили на коммунальные квартиры, а на месте алтаря появился туалет.
Расселенным жителям предоставят муниципальные квартиры. В городской бюджет на этот год заложены необходимые средства, отмечают власти.
Напомним, капитальный ремонт в бывшей церкви не делался более 70 лет. Когда мы последний раз писали об этой коммуналке, там жило 11 семей, в том числе и многодетные.
Что будет с самим зданием, пока не уточняется. Возможно, оно будет передано православной церкви.
|
Мусороперерабатывающий завод в посёлке Куровской строить не будут 23.05.2019 16:45
Полный график: когда и где в Калуге отключат горячую воду 21.05.2019 16:49
Газ отключат в Калуге 23 мая 21.05.2019 14:34
Вывозом мусора в Калужской области займётся старый новый начальник 17.05.2019 09:50
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: