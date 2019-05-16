Фасад бывшего полицейского здания осыпался на тротуар

Прокуратура проверила состояния дома №10 на улице Ленина в Людиново. Здание находится в управлении местной полиции, рассказала в четверг, 16 мая, пресс-служба ведомства.
- Указанное здание длительное время не эксплуатируется, происходит обрушение фасада со стороны тротуара, - отмечают в прокуратуре. - Это создает угрозу жизни и здоровья прохожих.
После проведения проверки установлены защитные конструкции со стороны тротуара.
- Здание не используется МОМВД России «Людиновский» с 2003 года, - отметили в свою очередь в полиции. - В настоящее время завершается длительная процедура его передачи в Росимущество. Руководством МОМВД России «Людиновский» приняты исчерпывающие меры к консервации разрушающегося здания.
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