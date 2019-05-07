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Ждём подорожания: оплата за капремонт не покрывает расходы на работы

07.05.2019 11:32 20 1826 Елена Французова
Ждём подорожания: оплата за капремонт не покрывает расходы на работы

В понедельник, 6 мая, на координационном совещании в областном правительстве обсудили капитальный ремонт многоквартирных домов.

За период с 2015 года по 2018 год было отремонтировано 1 614 домов на 4,3 миллиарда рублей.

В этом году за 1,19 миллиарда планируют отремонтировать 420 многоэтажек.

Изучив опыт других регионов, калужский Фонд капремонта решил перейти на круглогодичные работы. Зимой приводили в порядок скатные крыши, меняли системы электроснабжения и холодного водоснабжения.

- Наиболее актуальный вопрос для фонда – финансовая устойчивость, - заявил исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Калужской области Алексей ИВАНОВ. – Проецируя сегодня собираемость взносов в многоквартирных домах на стоимость оказания услуг, получается, что возможность реализации программы регионального оператора Калужской области составляет чуть более 35%.

Совместно с региональным министерством ЖКХ был разработан план финансовой устойчивости.

- В основе плана - увеличение доходной части и сокращение расходов на проведение капремонта, - отметил Иванов. – Запланировано увеличение объёма претензионной работы, поэтапное увеличение размеров взносов, софинансирование работ за счёт муниципальных бюджетов.

Кроме того, для новостроек «каникулы» сократят с нынешних пяти до трёх лет, уменьшат и перечень работ.

- [Запланировано] обеспечение возвратности средств индивидуально - по каждому многоквартирному дому, который заключается в проведении общих собраний собственников помещений для решения вопроса о возврате средств, затраченных на ремонт, за счёт накоплений других многоквартирных домов, путём установления превышающего размера взноса до полного их погашения, - сообщил Иванов.

- Средства нужно экономить, ни в коем случае не позволять подрядчикам, субподрядчикам применять некачественные материалы. Это основная проблема. Контроль должен быть обеспечен. Больная точка – кровля, - подвёл итог обсуждению первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ.

Его заверили, что работы на кровлях будут завершены в тёплый период.

Уважаемые читатели, а вы платите за капремонт? Расскажите в комментариях!


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Автор
Елена Французова 
Тэги: жкх капремонт дмитрий денисов алексей иванов
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