Двойные квитанции за вывоз мусора калужане будут получать до лета

В четверг, 18 апреля, в Арбитражном суде Калужской области состоялось очередное заседание по исковому заявлению УК «Наш Тайфун» к ГП «Калужский региональный экологический оператор». Управляющая компания просит суд обязать КРЭО заключить с ней договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Напомним суть конфликта: в феврале несколько тысяч жителей Калуги получили двойные квитанции за вывоз отходов: одну выставил Регоператор, другую – управляющие компании (всего в областном центре три УК, выпустивших свои платёжки за оказание данной услуги). При этом каждая из сторон считает, что права именно она.

Так, руководство ГЖИ региона убеждено, что оплачивать нужно по квитанциям КРЭО, поскольку мусор вывозит именно эта организация. Управляющие компании уверяют, что выставлять платёжки должны они, поскольку вывоз ТКО является коммунальной услугой, и, следовательно, на неё распространяются все правила коммунальных услуг, исполнителями которых, по закону, являются УК.

Решить вопрос полюбовно конфликтующие стороны не смогли, поэтому одна из управляющих компаний обратилась за справедливостью в суд. Вчерашнего заседания многие калужане ждали в надежде, что конфликт, наконец, разрешится и им не придётся больше ломать голову, по какой квитанции оплачивать вывоз мусора.

Однако эти надежды не оправдались: судебное разбирательство отложили, так как истец подал заявление об уточнении исковых требований.

– Мы просим признать договор между УК и ГП КРЭО заключенным на условиях типового договора, - пояснила суть уточнений представитель истца Елена МАКАРОВА. – Мы считаем договор заключенным. Он является публичным в соответствии с ФЗ-89. Договор в силу прямого указания закона обязателен для заключения как Региональным оператором, так и управляющей компанией. Об этом говорит пункт 8.1 Постановления Правительства 1156. Мы считаем, что в силу публичности договора у нас договорные отношения состоялись, но пока только на условиях типового договора.

– Уточнения принимаются, – ответил судья. – Но, поскольку предмет изменён, сегодня мы ничего слушать не сможем. И я считаю, надо привлекать третьих лиц – ГЖИ и министерство строительства и ЖКХ. Необходимо, чтобы эти юрлица поучаствовали и своё мнение высказали.

Следующее судебное заседание состоится только 29 мая. То есть двойные квитанции за вывоз мусора несколько тысяч калужан получат ещё минимум два раза.